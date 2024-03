Mexicana víctima de abuso sexual desmiente a senadora republicana Britt que uso su caso

Karla Jacinto Romero, una migrante mexicana víctima de explotación sexual, criticó a la senadora republicana Katie Britt por usar su tragedia en la respuesta republicana al discurso de la Unión del presidente Joe Biden y desmintió que el abuso ocurriera durante el gobierno del demócrata y que estuvieran involucrados carteles de México.



El jueves pasado, en respuesta al discurso anual de Biden ante el Congreso, Britt dijo que había ido a la frontera donde habló con una mujer "que había sido traficada sexualmente por los cárteles desde que tenía 12 años de edad" como forma de atacar la política migratoria del presidente Joe Biden.



La senadora de Alabama sugirió que ese abuso ocurrió en Estados Unidos y afirmó que "no sería aceptable si esto ocurriese en un país del Tercer mundo. (Pero) esto es Estados Unidos y ya es tiempo de que actuemos como tal".



"La crisis del presidente Biden en la frontera es una desgracia", añadió la senadora, quien en su alocución no nombró a la víctima de abuso sexual a la que hacía referencia. "Es despreciable y casi totalmente evitable".



Romero, quien ya en 2015 rindió testimonio de su experiencia ante el Congreso de Estados Unidos, dijo a los medios durante el fin de semana que nunca fue "traficada a Estados Unidos", y que el abuso ocurrió entre 2004 y 2008 cuando era presidente en Estados Unidos, el republicano George W. Bush (2001-2009).



Asimismo, la latina indicó que fue explotada sexualmente por un proxeneta, parte de una familia que engañaba a mujeres jóvenes para forzarlas a prostituirse, y no por parte de las bandas de traficantes de drogas.



"Yo casi nunca coopero con políticos porque me parece que lo único que quieren es una imagen", declaró Romero a la cadena CNN durante el fin de semana. "Todo lo que quieren es una foto y a mí eso no me parece justo".



Durante su mandato, entre 2017 y 2021, el expresidente Donald Trump se refirió repetidas veces al tráfico de humanos y sostuvo que ocurría en la frontera, incluidas "miles de muchachas jóvenes y mujeres" traídas al país de contrabando y prostituidas.



Una investigación hecha en 2019 por el diario de The Washington Post no encontró evidencias que sustentaran esas afirmaciones.



En una entrevista el domingo con FOX News, la senadora Britt afirmó que "el tráfico humano ha aumentado con el presidente Biden. Ésta es una historia de lo que ocurre ahora a una tasa astronómica y debemos llamar la atención sobre ello", indicó.

