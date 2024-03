Ni Biden, ni Trump ¿A dónde irán los votos de los electores indecisos?

Era de esperarse. Ni Trump ni Biden enfrentaron a duros adversarios al interior de sus partidos, lo cual explica que desde ahora, meses antes de la fecha prevista para el fin de las primarias, ambos ya son virtuales candidatos. Solo falta que lleguen las tradicionales convenciones. En julio, los republicanos designarían a Donald Trump como su candidato y en agosto los demócratas oficializarán la candidatura de Joe Biden.

Estefanía Cruz Lera, investigadora en la UNAM y especialista de los Estados Unidos, analiza la campaña.

RFI. ¿Cuáles serían los temas que definirían esta campaña?

Cruz. Hay varios temas y yo creo que por un lado, Biden está apostando a una agenda diferente a la de Donald Trump. Parte de su agenda la vimos en su discurso del Estado de la Unión, en donde recalcó, por ejemplo, que una de las cuestiones que más le interesa es continuar con la reactivación económica y él apuesta a un incremento a los impuestos a las grandes corporaciones. Por el otro lado, la agenda de Donald Trump, se basa en dar continuidad al proyecto que dejó interrumpido en su presidencia pasada. Por ejemplo, él habla de reducir la influencia de Estados Unidos en el extranjero, en particular en no contribuir con transferencia de armas y equipo logístico a Ucrania. Se postula así como un candidato que ama al país y que quiere hacer lo mejor para Estados Unidos.

Biden ha intentado colocar en la agenda la batalla contra los millonarios con el aumento de los impuestos. Sin embargo, Trump, que propone todo lo contrario, tiene más eco en la sociedad norteamericana. ¿Por qué sucede esto?

Lo que pasa es que la campaña de Joe Biden en realidad no es que tenga un proyecto en contra de las élites económicas, lo que pasa es que Biden necesita recursos para sus proyectos de infraestructura, por ejemplo, de este proyecto de la Ley contra la reducción de la inflación. Entonces requiere dinero y para financiar ese proyecto, pues la única alternativa que encuentra es aumentar los impuestos a las grandes corporaciones. Por el contrario Donald Trump no puede desprenderse de su pasado de corporativo.

¿Y por qué tiene este eco entre los estadounidenses? Porque los estadounidenses tienen la idea de que los empresarios ya hacen bastante por la economía al dar empleo, manteniendo activa la producción en el país. Y además también existe este miedo de que las corporaciones, al verse tasadas en grandes números, salgan del país, busquen colocarse, por ejemplo, en México, en India, en China, que les dan mejores posibilidades de producción. Entonces, ese es el mayor temor de los votantes de Donald Trump.

¿Qué tan importante son los temas internacionales en estas elecciones?

El estadounidense vota con el bolsillo. Para él su prioridad son los temas de política económica, de política social, los domésticos, temas internos de Estados Unidos. Pero sí tienen posturas. Históricamente el Partido Republicano había sido un partido más intervencionista, pero Donald Trump fue un presidente aislacionista y parece que en su campaña política vuelve a asumir esta postura. Esta postura de que históricamente muchos países han "abusado de Estados Unidos", mientras que, los demócratas y la campaña de Joe Biden siguen esta tendencia de ser cooperativistas en la esfera internacional.

¿Tema migratorio, qué importancia tiene en esta campaña electoral?

Creo que es el tema que sí tiene que ver con política internacional y que es definitivo para los votantes. Los dos partidos reconocen que hay una crisis en la frontera. Joe Biden le echa la culpa al Congreso que no ha logrado aprobar una iniciativa bipartidista para solventar esta crisis de financiamiento de infraestructura, de un plan o un proyecto para atender la frontera con México. Y por otro lado, Donald Trump acusa a Joe Biden de esta crisis. En este caso es un tema internacional con implicaciones locales, que sí influye mucho en los votantes.

¿El surgimiento de un tercer partido llamado No Labels (Sin Etiquetas), podría quitarle un número importante de votos a Biden y a Trump?

Definitivamente el tema de los indecisos va a ser crucial. Históricamente en Estados Unidos los indecisos no participan, no responden a las encuestas. En ese caso la mejor encuesta será en las urnas. Hay un porcentaje muy grande de votantes indecisos que no simpatizan con la presidencia de Biden y que no simpatizan tampoco con el proyecto de Trump, sobre todo después de lo que pasó con la insurrección que se generó el 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Ahora esa es la interrogante. Si se van a decantar por un tercer partido o lo que es probable o es posible es que definitivamente no salgan a las urnas porque no consideran que ninguna de las opciones es viable. Yo creo que esta es la opción.

Vamos a ver unas tasas de participación muy bajas. Ya se está viendo actualmente con la participación en las primarias que fue muy baja. Creo que eso va a ser la constante en la elección. Es a lo que le van a apostar en la campaña de Trump, a convencer al votante indeciso, pero pues yo sí creo que hay muchos estadounidenses que no se identifican ni con una ni con otra campaña.