EEUU, la UE y otros 4 países urgen a Israel a abrir vías para que entre ayuda en Gaza

Altos cargos de Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Chipre, Emiratos Árabes Unidos y Catar celebraron este miércoles una reunión telemática en la que urgieron a Israel a abrir vías para que la ayuda a la Franja de Gaza pueda entrar por tierra.



La reunión se centró en el corredor marítimo a Gaza que quieren establecer esos países y, al terminar, las partes emitieron un comunicado difundido por el Departamento de Estado estadounidense.



En el comunicado, coinciden en que "no hay sustituto para las rutas terrestres vía Egipto y Jordania, y los puntos de entrada desde Israel a Gaza para el suministro de ayuda a gran escala" y subrayan "la necesidad de que Israel abra cruces adicionales para que más ayuda pueda llegar a Gaza, incluido el norte".



También pidieron a Israel que alivie las restricciones aduaneras para facilitar un mayor flujo de alimentos y asistencia humanitaria.



Sobre el corredor, trataron temas logísticos y financieros, detalla el comunicado.



Para los logísticos, acordaron que la semana del 18 de marzo habrá en Chipre reuniones para definir los siguientes pasos y que el corredor esté plenamente operativo, incluidos los esfuerzos de las Fuerzas Armadas de EE.UU. para establecer un puerto temporal que reciba grandes cantidades de ayuda.



En cuanto a lo financiero, estudiarán crear un fondo común que respalde el corredor marítimo y coordine contribuciones para su sostenimiento.



En cualquier caso, durante el encuentro las partes reafirmaron que este corredor marítimo "puede y debe ser" parte de un esfuerzo sostenido para aumentar el flujo de ayuda humanitaria y alimentos a Gaza por todas las vías posibles, incluido el lanzamiento de suministros desde el aire y la apertura de más rutas terrestres.



Desde que comenzó la guerra en Gaza el 7 de octubre, tras el ataque del grupo palestino Hamás contra Israel, al menos 25 niños pequeños han muerto por desnutrición y deshidratación, un estado que amenaza a los 335,000 niños en el enclave palestino.



Según alertó la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU, cada día aumentan los reportes de niños muertos o amenazados de muerte por desnutrición aguda, situación más grave en el norte de Gaza, donde la entrada de ayuda alimentaria está completamente bloqueada por Israel.



Como reconocimiento de que se ha llegado a un punto crítico, una misión conjunta de las ONG españolas Open Arms y World Central Kitchen (WCK) partió ayer martes de Chipre, abriendo el primer corredor marítimo humanitario hacia el enclave para paliar las consecuencias de la escasa ayuda que Israel deja entrar por tierra.



No obstante, varias ONG de todo el mundo, incluidas Médicos del Mundo, Oxfam y Amnistía Internacional, han advertido que no hay sustituto a la entrada por vía terrestre de alimentos y otros suministros humanitarios.

