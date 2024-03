El senador Bob Menéndez dice que no se postulará en las primarias demócratas

"Las acusaciones actuales a las que me enfrento, de las que soy inocente y lo demostraré, no me permitirán tener ese tipo de diálogo y debate con los opositores políticos", dijo en un video publicado en las redes sociales. "Ustedes merecen escuchar a aquellos que desean representarlos sobre lo que harían por ustedes y sus familias en el futuro. Por lo tanto, no me presentaré al Partido Demócrata en junio".