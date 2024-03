Embajadora dominicana en Jamaica reconocida con el "Premio Mujer Líder" por ONG Internacional

La Embajadora de la República Dominicana en Jamaica, concurrente con la Mancomunidad de las Bahamas, Angie Martínez, fue galardonada con el "Premio Mujer Líder", por la Organización no Gubernamental "Mujeres Líderes Políticas", con sede en Santiago de Chile, en reconocimiento a su liderazgo así como su destacada trayectoria y excepcional labor diplomática. El acto de reconocimiento se realizó en el marco de la "Cumbre Mundial Mujer Líder" (World Women Leader Forum), en donde la diplomática dominicana participó en calidad de líder ponente.

La Presidenta de Mujeres Líderes Políticas, Evelyn Rojas Urra, destacó que a través del "Premio Mujer Líder", se reconoce la trayectoria y liderazgo de la abogada Angie Martínez "este premio constituye un testimonio elocuente del impacto positivo que ha tenido su labor diplomática, su trabajo en favor de la promoción de los derechos humanos y su pasión en favor del fortalecimiento del liderazgo femenino en nuestras sociedades".

La abogada internacionalista y embajadora dominicana, Angie Martínez, expresó su profundo agradecimiento por este significativo reconocimiento: "Quiero expresar nuestro profundo agradecimiento a la organización no gubernamental "Mujeres Líderes Políticas", por considerarme merecedora del 'Premio Mujer Líder'. Este reconocimiento es un hermoso estímulo que nos compromete a seguir trabajando arduamente y con pasión en favor del fortalecimiento del liderazgo femenino en nuestro país, la región y el mundo, de manera que las mujeres seamos líderes activas en la toma de decisiones en todos los ámbitos de nuestras sociedades, propiciando así sociedades más justas e inclusivas".

Angie Martínez además participó como líder ponente en el "World Women Leader Forum", que se llevó a cabo en Santiago de Chile. Durante su ponencia virtual la embajadora dominicana compartió su visión sobre el empoderamiento femenino.

"Agradezco enormemente la oportunidad de compartir nuestra experiencia y perspectivas de cómo visibilizar y potenciar el liderazgo femenino en espacios de gerencia pública y privada, lo cual resulta esencial para forjar sociedades más justas, inclusivas y equitativas" sostuvo Martínez.

En esta edición la organización trabajó en colaboración con la Fundación Necessary Aid Alliance, en apoyo a comunidades vulnerables de niñas y adolescentes en Ghana, África, reflejando el compromiso humanitario de la ONG. Un informe final de las mesas de trabajo se presentará a líderes gubernamentales, buscando influir en la política global.

La trayectoria y labor diplomática de la abogada internacionalista Angie Martínez le ha merecido numerosos premios y reconocimientos nacionales e internacionales, tales como el "Premio a la Excelencia" otorgado por la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), en la categoría "Embajadora Destacada 2021-2022", así como el premio "THE BEST OF DR 2023", otorgado por la prestigiosa Revista Mercado.

Asimismo, la diplomática de carrera ha sido incluida en importantes ranking. La prestigiosa Revista Forbes la calificó en el 2022 y 2023 como una de las 50 mujeres más poderosas de la República Dominicana "por su trabajo y dedicación, generando un impacto positivo en la sociedad y constituyendo ejemplo de inspiración para futuras generaciones". En 2022, 2023 y 2024 fue seleccionada por la Revista Factor de Éxito como "una de las 50 mujeres factor de éxito de la República Dominicana, por su liderazgo femenino e impacto en la sociedad dominicana".

La revista El Dinero Mujer la calificó como una de las 40 Mujeres Maravilla de la República Dominicana "por su impacto en el desarrollo económico y social de la República Dominicana". En diciembre 2023 fue seleccionada por la Revista Mercado como una de las 25 mujeres "Game Changers" de la República Dominicana. Fue declarada "Orgullo Latinoamericano" en el 2021 por el Blog del Programa de Influencers Hispanos de Cisión Global y PRNewswire. Angie Martínez es Premio Nacional de la Juventud.