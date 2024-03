Red social de Trump podría salir a bolsa y generar al expresidente más de 3.000 millones

Los accionistas de la sociedad Digital World Acquisition Corp (DWAC) aprobaron este viernes una fusión con la empresa matriz de la red social de Trump, Truth Social, por lo que la empresa podría salir a bolsa la semana que viene y generar al expresidente más de 3,000 millones de dólares.



DWAC es lo que se conoce en la jerga bursátil como una SPAC (empresa de adquisición con fines especiales, siglas en inglés), compañías sin actividad propia que sirven como pantalla instrumental para que otra empresa pueda comenzar a cotizar en bolsa, por ejemplo, agilizando todos los procedimientos.



Se espera que Truth Social, que es una copia de X (antes Twitter) en la que Trump publica a diario, comenzará a cotizar en Wall Street la semana siguiente bajo el símbolo DJT, las iniciales de Trump, con una valoración de 5,500 millones de dólares.



En tanto, la participación de aproximadamente el 60 % de Trump se traduce en unos 3,000 millones de dólares, dependiendo de cómo se negocien las acciones.

No obstante, a Trump se le prohibirá vender acciones de la empresa fusionada durante al menos seis meses, pero existe la posibilidad que la junta directiva vote para permitir que Trump venda acciones antes de esa fecha.



El lunes el expresidente tiene que depositar una fianza de más de 450 millones de dólares por el caso de fraude civil por el que fue condenado en Nueva York.



Si Trump no hace ese pago la fiscal general de Nueva York podría iniciar el proceso de incautación de los bienes de Trump.



Además, Trump enfrenta enormes facturas legales de sus abogados en casos penales y civiles, y otras multas de otras sentencias.



La votación de hoy de los inversores supone la concreción de algo que se llevaba intentando desde hace dos años y medio, y no está claro cómo la operación bursátil puede aliviar en lo inmediato los compromisos financieros de Trump, quien podría verse obligado a vender activos.



Varios medios han asegurado que Trump ha recibido negativas de múltiples aseguradoras para adelantarle el dinero de la fianza, y algunos han llegado a mencionar que la emblemática Torre Trump de Nueva York podría tener que venderse.



Truth Social, fue fundada después de que Trump fuese expulsado de Twitter tras el asalto al capitolio de 2021.