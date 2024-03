Candidato a sheriff en Luisiana gana segunda vuelta electoral, después de perder por un solo voto

Meses después de que un tribunal desestimara su disputada victoria por un voto en la contienda para ser jefe de policía de Luisiana, un oficial de carrera fue elegido decisivamente en su segundo intento.

El candidato demócrata Henry Whitehorn obtuvo el 53 % de los votos en las elecciones del sábado en la parroquia (localidad) de Caddo, en el noroeste de Luisiana. Será el primer jefe de policía negro de la parroquia.

Los resultados del Departamento de Estado de Luisiana muestran que Whitehorn derrotó al republicano John Nickelson, esta vez por más de 4,000 votos.

La participación fue considerablemente mayor en la segunda contienda. Las cifras estatales muestran que 65,239 personas votaron el sábado, frente a las 43,247 de noviembre.

Whitehorn fue jefe de la Policía Estatal de Luisiana y de la de Shreveport. Ganó por un solo voto en noviembre, pero los tribunales ordenaron una nueva elección después de encontrar evidencia de que dos personas votaron dos veces y otras cuatro sufragaron a pesar de no estar habilitados.

Whitehorn regresó del retiro para postularse para sheriff después de que el veterano Steve Prator anunció su retiro.

"Me preocupa el crimen violento que azota a nuestra comunidad. Me había retirado y podría haberme quedado al margen, si hubiera querido, y observar. Pero he sido llamado a servir. No podía simplemente sentarme y ver sufrir a esta comunidad", dijo Whitehorn a The Shreveport-Bossier City Advocate.

Nickelson admitió su derrota el sábado por la noche, cuando la victoria de Whitehorn se hizo evidente. "Llamé al señor Whitehorn y lo felicité y le deseé lo mejor a él y a la oficina del sheriff", dijo Nickelson. "Quiero lo mejor para esta comunidad, que ha sido un buen hogar para mí y mi familia durante generaciones. Y le deseo mucho éxito porque su éxito será el éxito de Caddo".

Whitehorn prestará juramento el 1 de julio, reemplazando al jefe de policía interino Jay Long, quien reemplazó a Prator el 1 de marzo.