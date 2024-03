¿Qué sabemos del puente de Baltimore? Carros cayeron en una picada de 56 metros al agua

"Todavía estamos en una posición muy activa de búsqueda y rescate y seguiremos estándolo durante algún tiempo", afirmó James Wallace, jefe de policía de Baltimore, horas después de que el buque de carga ´Dali´ derrumbara el puente Francis Scott Key.

Helicópteros y pequeños barcos de rescate navegan entre los escombros del accidente para rescatar a supervivientes. Se calcula que en el momento del impacto se encontraban entre unas 7 y 20 personas en el puente. Hay al menos seis desaparecidos y dos personas han sido rescatadas.

La nave llevaba bandera de Singapur y tenía un rumbo muy equivocado. "El buque notificó al Departamento de Transporte de Maryland que había perdido el control y que era posible que colisionara con el puente", según el informe de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructuras.

El colapso fue total. El puente Francis Scott Key no hizo ademán de aguantar. Todo lo contrario: se vino abajo como un castillo de naipes. Tras el impacto contra uno de los pilares, el buque se incendió generando una espesa humareda negra.

"Esta es una emergencia grave", indicó Kevin Cartwright, director de comunicación del Departamento de Bomberos de Baltimore. "Ahora mismo, nuestro objetivo es tratar de rescatar y recuperar a esa gente", expresó.

Una caída fría y larga

8 grados. Esa era la temperatura del río. El agua estaba fría y el cielo oscuro. El reloj de los carros marcaba las 1:30 a.m. Un escenario de película de terror que pone los pelos de punta. Al menos seis personas siguen desaparecidas y dos han sido rescatadas.

Ellos viajaban tranquilamente, seguramente no era la primera vez que cruzaban el puente para volver del trabajo. De golpe, sin previo aviso, debieron notar un movimiento extraño en la carretera. Dos carriles en un lado y dos en el otro. Quizá les dio tiempo a mirar al copiloto y decir: "¿Qué ha sido eso?". Pero no mucho más. Entre el impacto del carguero y el derrumbamiento no pasaron ni seis segundos.

Fue entonces, justo después del choque del buque, cuando el puente de acero de 60 millones de dólares se vino abajo. Caída libre, esto es lo que los conductores de esos vehículos sufrieron. Una caída de 56 metros, la distancia entre el puente y el agua fría. Pasaron 5 segundos desde que el puente se tambaleó hasta que toda su estructura acabó en el agua.

La velocidad de impacto

Esos conductores se encontraron en el lugar equivocado y en el momento equivocado. "¡Patapam!", sintieron. Luego empezaron a precipitarse al agua a una velocidad vertiginosa.

El peso promedio de un carro es de 1,400 kilos. La altura del puente era de 56 metros. Un objeto de esas características y a esa altura, en caída libre, coge una velocidad de 119 kilómetros/hora justo antes del impacto.

Sin embargo, los primeros metros hacia abajo no fueron en caída libre, sino que se precipitaron más despacio debido al derrumbe progresivo de la estructura del puente. Por lo que la velocidad del impacto con el agua no debió ser de 119 kilómetros/hora, sino un poco menos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/26/whatsapp-image-2024-03-26-at-10.34.23-am--1.jpeg El buque 'Dali', junto al puente Francis Scott Key derrumbado. (AP)

Pero allí no terminó la angustia. Los carros, tras caer al agua, vieron como la estructura de acero del puente se les venía encima. Toneladas y toneladas de acero cayeron indiscriminadamente, dejando sus vidas en manos del azar.

Posteriormente, notaron el agua fría del río Patapsco, de unos 15 metros de profundidad. Dos de ellos fueron rescatados. Hay al menos seis desaparecidos que están siendo buscados.

¿Podría ser intencionado?

Aunque todavía se desconocen las causas detalladas de lo sucedido, pero la Policía de Baltimore no ve indicios de ataque terrorista o de un suceso intencionado.

Según un informe, "el buque notificó al Departamento de Transporte de Maryland que había perdido el control y que era posible que colisionara con el puente".

Ninguno de los 22 tripulantes del navío resultó herido, indicó Synergy Group, la empresa singapurense que opera el carguero. La agencia federal NTSB investigará qué problemas o fallos llevaron a este grave accidente.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, reveló que el carguero emitió un emergencia y las autoridades pudieron dar el alto al tráfico que transitaba por esa importante vía antes de que se produjera el accidente.

"Lo que sí sabemos es que muchos de los vehículos fueron detenidos antes de que llegaran al puente, lo que salvó vidas de una manera muy, muy significativa", aseguró el gobernador en una rueda de prensa.

Moore calificó este martes como "héroes" a las personas que interrumpieron el tránsito hacia el puente Francis Scott Key que se derrumbó en el puerto de Baltimore tras ser impactado por un buque carguero de gran tonelaje.

En una conferencia de prensa, Moore dijo que el buque "se acercaba a ocho nudos, así que tenía una velocidad muy rápida".

"Estoy muy agradecido por las personas que, una vez que se dio la notificación de que había un desastre, literalmente pudieron detener a los automóviles para que no cruzaran el puente", añadió.

"Estas personas son héroes, ellas salvaron vidas", dijo Moore, quien recordó que la investigación está en marcha y no pude ofrecer más detalles sobre el número de vehículos que se encontraban en el puente en el momento del derrumbe.

El gobernador confirmó que "la tripulación notificó a las autoridades de un fallo de propulsión", algo que parecen confirmar las imágenes de la cámaras del puerto de Baltimore.

Los equipos de rescate buscan a al menos seis desaparecidos, miembros de un equipo de mantenimiento del puente, que es parte de la red viaria de la I-95, de las más importantes de la coste este de Estados Unidos.

El puente Francis Scott Key

Fue inaugurado el 23 de marzo de 1977. Hace tres días cumplió 47 años. Costó más de 60 millones de dólares y cada día transcurrían unos 31,000 vehículos.

Tenía una longitud de 2,632 metros y al año acogía a más de 11 millones de vehículos.

La ciudad de Baltimore es la más poblada del estado de Maryland, con algo más de 600,000 habitantes en el núcleo urbano. Ahora mismo, el acceso al puente está restringido y el puerto permanece paralizado.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/26/f347bf4687650a54e39df9195c957c9c16fcc7efw.jpg El buque 'Dali', detenido entre los escombros del puente de Baltimore. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/26/cd92d190980489c07d4c2229ca0e2209f82223d5w.jpg Una persona, observando el lugar del accidente. (EFE) https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/26/e0aded94233ac99bb2554d5d7cd486d962cd9804w.jpg Dos personas, observando el buque y el puente de Baltimore. (EFE)

El buque ´Dali´

´Dali´ fue el catalizador del accidente. Momentos antes del impacto, reconocieron que habían perdido el control y que era posible impactar con el puente.

Con bandera de Singapur, el ´Dali´ tiene una longitud de 300 metros y una capacidad de 116,851 toneladas. En el momento de la colisión, transportaba 4,679 contenedores.

Fue construido en el año 2015 y ahora, en 2024, presuntamente tuvo un grave fallo que provocó el derrumbamiento del puente y la caída de personas al agua.