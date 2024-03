El juego de la vitilla nació en los barrios de la República Dominicana como un derivado del béisbol: un palo de escoba y una tapa de un galón de agua eran los sustitutos del bate y la pelota con las que jugaban las estrellas de la MLB. Pero en una prueba de que el dominicano migra con un puñado de su tierra en los bolsillos, hoy la popular actividad es impulsada en Nueva York con sello criollo.

Kevin Reyes es el responsable de establecer la Liga de Vitillas Dominicana en Estados Unidos (LividoUSA), fundada en 2023 con unos 20 jugadores y que actualmente supera los 100 en más de 12 equipos distribuidos en diferentes estados, en víspera de la celebración de su primer torneo que se extenderá desde abril hasta septiembre.

Reyes llegó a los Estados Unidos en 2017, y tras incursionar en varios trabajos decidió probar suerte en el mundo de las vitillas al ver la cantidad de personas que se congregaban para verlo jugar junto a su amigos.

"Lo que yo pensaba que iba a ser un torneo entre amigos, ya se estaba dando algo más gigante y tomé la decisión de formar la liga", expresó el dominicano en conversación con Diario Libre.

"Todo empezó como un relajo, pero se ha tornado bien serio" Kevin Reyes Presidente y fundador de la Liga de Vitillas Dominicana en Estados Unidos (LividoUSA)

El joven dominicano define la liga como un club deportivo, sin fines de lucro, comprometido con llevar la cultura dominicana a todos los Estados Unidos, así como incentivar el deporte para alejar a los jóvenes de la delincuencia.

Explica que los 12 equipos con los que cuenta la liga actualmente provienen de Providence, Pensilvania y los cinco condados de Nueva York, estado que cuenta con la comunidad más grande de dominicanos en territorio estadounidense.

Reyes asegura que LividoUSA ostenta el privilegio de ser la primera liga legalmente registrada en Nueva York, pero reconoce que en varios estados de Estados Unidos ya se realizaban torneos amistosos.

"Ya legalmente una liga registrada y conformada así con un sinnúmero de personas, somos los primeros", enfatizó.

Además de jugadores dominicanos, la liga cuenta con venezolanos, puertorriqueños, hondureños, panameños, nativos americanos y afroestadounidenses.

"Tenemos esa mezcla de cultura, que gracias a Dios, va fluyendo bien", expresó Reyes sobre las diferentes nacionalidades que convergen en LividoUSA.

Además de un compromiso con la comunidad que lo acogió y la patria que lo vio nacer, el dominicano explica que el nacimiento de la liga de vitilla también responde a un componente de salud y bienestar, ya que impulsó su fundación con la idea de que los adultos puedan escapar de un trabajo estresante y la rápida vida de Nueva York.

"Lo quise hacer para que así todos los que pertenecemos a la comunidad, personas conocidas y los que lleguen a través de las redes, vayan a la liga a recrearse y a pasarla bien", dijo.

Al ser preguntado sobre algún obstáculo en Nueva York para establecer la liga, el dominicano dijo que no se ha presentado ninguno, pero sí espera que las autoridades neoyorquinas le ofrezcan un lugar para poder realizar los torneos y practicar.

"En un futuro requerimos de que, por lo menos los líderes de la comunidad, nos tomen más en cuenta para que nos den un espacio en específico para nosotros, sea en área pública o una área ya privada. Para así llevar los torneos a un más alto nivel y llevar la vitilla, este juego tradicional, a un deporte establecido", explicó.

El dominicano aspira a que más adelante la vitilla sea reconocida y cuente con un estadio.

Actualmente juegan en el Van Cortlandt Park, un parque público ubicado en El Bronx. Dijo que no cuentan con el permiso de estar allí, pero sí está establecido de que un área del lugar es para las practicas del equipo. "Como el parque es bien amplio, no tenemos ninguna dificultad de ningún tipo de problema o percance", agregó.

Los miembros de la LividoUSA continúan usando los palos de escoba o trapeadores para jugar, pero por lo regular compran la madera y la llevan a un ebanista para que les haga el bate, respetando las especificaciones de grosor, explica Reyes. Mientras que Vitilla RD es el proveedor de esta importante herramienta del juego.

"Pero hoy en día esta es la tapa que usamos, la famosa vitilla, es algo más resistente, dice RD, lo que complementa a República Dominicana y también llevando lo que es las raíces", dijo Reyes mostrando un ejemplar de la vitilla.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/28/kevin-reyes1.jpg Kevin Reyes, presidente y fundador de LividoUSA sostiene una vitilla creada por una empresa dominicana. (DIARIO LIBRE / NEAL CRUZ)

Además de un espacio propio, Kevin Reyes espera poder colaborar con la liga de vitilla de la República Dominicana y realizar torneos en Santo Domingo con los equipos ganadores del país, Estados Unidos y los que -según menciona- están en Europa.

Academia LividoUSA

Además de una liga, el dominicano Kevin Reyes también fundó una academia para adolescentes entre 11 y 17 años de edad, en la cual los jóvenes de diferentes nacionalidades se recrean y aprenden las bases del juego de vitilla.

Reyes explica que el origen de la academia estuvo en que muchos de estos niños y adolescentes iban al parque donde juegan los adultos y se quedaban viendo el juego y otros preguntaban ¿puedo jugar?' y durante el descanso de los adultos le daban chance de hacerlo.

"De ahí me surge la idea de formar la academia, porque al ver tantos jóvenes, dije, bueno, son jóvenes que yo puedo aportarle a que en vez de que estén por ahí en las calles haciendo cualquier tipo de cosa o que se le pegue cualquier situación, mejor que vengan y se recreen", reflexionó.

El dominicano ha sido reconocido en Yonkers y por la dominicana Amanda Séptimo por los aportes que hace a la comunidad desde la liga y la academia de vitilla, cuenta el dominicano con orgullo sobre lo conseguido hasta el momento con su club, que lo llevará a un próximo encuentro con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/28/kevin-reyes2.jpg Kevin Reyes, el presidente y fundador de liga de vitilla en Nueva York. (DIARIO LIBRE / NEAL CRUZ)

Kevin Reyes, que forma parte de la gran comunidad de migrantes dominicanos en Nueva York, llama a sus compatriotas a no perder la fe y que traten de cumplir su sueño, a pesar de que las personas cercanas no muestren su apoyo.

"Todo al principio da mucho trabajo realizarse, pero lo que hay que hacer es siempre mantenerse optimista, porque yo empecé sin saber a dónde yo iba y ya hoy en día, todo me dio un cambio tan drástico, que ahora me veo en una posición en la cual no me visualizaban", dice el dominicano.

Torneo de vitilla

El próximo 20 de abril la Liga de Vitillas Dominicana en Estados Unidos (LividoUSA) se prepara para celebrar su primer torneo, el cual se llevará a cabo todos los domingos hasta el mes de septiembre. Kevin Reyes, presidente y fundador de la liga, indice que es una actividad que se estará realizando en colaboración con el Departamento de Transporte de la ciudad de Nueva York a cargo del dominicano Ydanis Rodríguez. Reyes explica esta será la primera temporada de la liga a casi un año de la fundación de la liga, ya que durante el año pasado se centraron en realizar torneos y copas en diferentes estados y condados, "para dar la promoción, la introducción del juego y d que todo el público sepa de que hay una liga organizada", indicó. Kevin Reyes desea expandir lo más posible a LividoUSA, principalmente espera trabajar con las escuelas para ayudar a los niños con interés de llegar a ser peloteros a adquirir habilidades para el "swing", cómo lanzar la pelota y el contacto visual.

_____

