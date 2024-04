Leonel Moreno, el influencer venezolano que instaba a migrantes a cometer actos ilegales en EE.UU.

El inmigrante venezolano Leonel Moreno fue arrestado por los agentes de migración en los Estados Unidos, luego de que este a través de las redes sociales incentivara a los usuarios a cometer actos ilegales.

En su cuenta de TikTok que fue recientemente eliminada, Moreno publicó videos alentando a otros sobre cómo ocupar ilegalmente propiedades aprovechando las leyes de derechos de los ocupantes y obtener beneficio económico.

El influencer publicó una cantidad de videos mostrando fajos de billetes de dólares, afirmando tener suficiente dinero para mantenerse a sí mismo, a su esposa y a su bebé durante al menos 18 meses sin tener que trabajar. "No crucé el río Bravo para trabajar como un esclavo", dijo Moreno en uno de los cinco clips de Instagram. "Vine a Estados Unidos para marcar mi territorio".

El venezolano cruzó ilegalmente la frontera sur hacia Texas en 2022 y estaba inscrito en en el programa de Alternativas a la Detención (ATD) por la Patrulla Fronteriza y fue puesto en libertad condicional debido a la falta de espacio en los centros de detención. Sin embargo, se fugó del programa después de no reportarse a una oficina de ICE dentro de los 60 días estipulados posteriores a su llegada, siendo catalogado como un "fugitivo".

"Estás dolido porque yo gano más que tú sin mucho trabajo mientras tú trabajas como esclavo, ¿entiendes?" dijo Moreno. "Esa es la diferencia entre tú y yo. Siempre voy a ganar mucho dinero sin mucho trabajo, y siempre vas a ser explotado, miserable e insignificante".

En los registros internos de ICE, los funcionarios de inmigración señalaron que Moreno "ha estado en las noticias nacionales por ser viral en TikTok alentando la inmigración ilegal".

Las autoridades locales y de inmigración dicen que desconocen la ubicación actual de Moreno, parece estar escondido a plena vista, después de haber publicado un video frente a una patrulla de la policía local en Gahanna, Ohio.

John Fabbricatore, ex director de la oficina de campo de ICE para la agencia, le dijo a The Post esta semana que los migrantes que se fugan del programa de Alternativas a la Detención probablemente no serán rastreados por los federales, y probablemente solo volverán a aparecer en el radar de ICE si son arrestados por policías locales.