Trump arremete contra la migración mientras Biden llama a proteger el aborto en las urnas

El expresidente de Estados Unidos y futuro candidato republicano Donald Trump aumentó este martes su retórica antiinmigración mientras el equipo de su rival, el mandatario demócrata Joe Biden, llamó a proteger el aborto en las urnas, cuando faltan siete meses para las elecciones.

Es una nueva demostración de lo polarizada que está la campaña para los comicios del 5 de noviembre, que enfrentará a dos candidatos con mensajes y prioridades completamente contrapuestas.

Trump ve un "baño de sangre" en la frontera

En una comparecencia en Míchigan, un estado clave para definir al próximo inquilino de la Casa Blanca, Trump culpó a Biden de haber provocado un "baño de sangre" en la frontera con la llegada al país de miles de migrantes cada mes.

No es la primera vez que el magnate neoyorquino utiliza las palabras "baño de sangre". Las usó el mes pasado para advertir de las consecuencias, aparentemente económicas, de si pierde las elecciones, lo que provocó la indignación de los demócratas, que lo acusaron de incitar la violencia.

Pero el que fuera presidente entre 2017 y 2021 volvió a utilizar el concepto, esta vez, para arremeter contra Biden y "los extranjeros ilegales", a los que retrató en su mayoría como delincuentes a los que no se les puede llamar personas sino "animales".

Puso como ejemplo el caso de Ruby García, una mujer de 25 años que habría sido asesinada en Míchigan por su pareja, un migrante que supuestamente había sido deportado en 2020 y regresó al país.

"Estoy hoy ante ustedes para denunciar el baño de sangre en la frontera de Joe Biden, eso es lo que es", aseguró.

Aumenta la retórica antiinmigración

Trump, quien en 2016 ganó las elecciones tras prometer construir un muro en la frontera con México, ha puesto de nuevo en el centro de su campaña la migración, que se ha convertido en el tema de mayor preocupación de los votantes, según las últimas encuestas.

La Administración de Biden anuló la política de Trump que facilitaba las devoluciones de migrantes en caliente y puso en marcha programas de permisos humanitarios para personas de varios países, al tiempo que restringió las solicitudes de asilo en la frontera.

Más de dos millones de personas fueron arrestadas el año pasado al cruzar la frontera sur de Estados Unidos de manera irregular.

Trump ha dicho anteriormente que los indocumentados no son personas y los ha acusado de "envenenar la sangre" de Estados Unidos, un concepto utilizado por Adolf Hitler.

La campaña de Biden arremetió este martes contra Trump por su retórica antiinmigrante y criticaron que se esté aprovechando de la muerte de Ruby García para sacar provecho político.

"La verdad es que a Donald Trump no le interesa la seguridad fronteriza ni que nuestro sistema de inmigración funcione. Solo le interesa utilizar a las personas como chivos expiatorios en su propio beneficio y crear caos", afirmó la senadora demócrata por Míchigan Debbie Stabenow.

Biden cree que Trump prohibirá el aborto

Mientras Trump culpaba a Biden de un "baño de sangre" en la frontera, los demócratas arremetieron con dureza contra el republicano, a quien acusaron de conspirar para prohibir el aborto en todo el país si regresa a la Casa Blanca.

La campaña de Biden lanzó una campaña publicitaria a favor de los derechos reproductivos un día después de que la Corte Suprema de Florida despejara el camino para que el estado pueda prohibir los abortos a las seis semanas, cuando muchas mujeres no saben que están embarazadas.

"Los votantes están haciendo oír su voz en las urnas. No tolerarán que Trump ni ningún otro 'magapolítico' les quite sus derechos y en noviembre no será diferente", apuntó en una llamada con medios de comunicación la directora de la campaña Julie Chávez Rodríguez.

El Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, con tres jueces nombrados durante el gobierno de Trump, tumbó en 2022 la protección constitucional al aborto, tras lo cual varios estados controlados por los republicanos han restringido o prohibido la interrupción del embarazo.

El republicano, quien varias veces se ha atribuido el mérito por la sentencia del Supremo, fue preguntado en Míchigan por la restricción del aborto en Florida y anunció que se pronunciará la próxima semana.