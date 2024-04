La ONG World Central Kitchen dice que el ataque a sus trabajadores en Gaza es una tragedia

La organización sin ánimo de lucro World Central Kitchen (WCK) consideró este lunes "una tragedia" el supuesto ataque aéreo israelí en el centro de Gaza en el que fallecieron cuatro de sus trabajadores extranjeros y al menos un palestino.



El aclamado chef español José Andrés, fundador de esa ONG, lamentó en X que WCK haya perdido a varios de sus "hermanos y hermanas" en lo sucedido, de lo que responsabilizó directamente a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).



"Estoy desconsolado y afligido por sus familias y amigos y por toda nuestra familia WCK. Son personas... ángeles... con los que he servido en Ucrania, Gaza, Turquía, Marruecos, Bahamas e Indonesia. No son gente sin rostro ni nombre. El gobierno israelí debe poner fin a esta matanza indiscriminada", dijo.



Las autoridades de Israel, según añadió, tienen que "dejar de restringir la ayuda humanitaria, dejar de matar a civiles y cooperantes y dejar de utilizar los alimentos como arma".



"No más pérdidas de vidas inocentes. La paz comienza con nuestra humanidad compartida. Tiene que empezar ahora", concluyó José Andrés.



La portavoz de esa organización, Linda Roth, había apuntado antes en un comunicado enviado a EFE que lo sucedido era "una tragedia" y que "los trabajadores humanitarios y los civiles nunca deberían ser un objetivo".



La Oficina de Medios gazatí del Gobierno de Hamás precisó que fueron asesinados un británico, un polaco y un australiano, además de un palestino. Según medios locales, el cuarto fallecido extranjero es de nacionalidad irlandesa, mientras que el gazatí muerto in situ trabajaba como conductor del vehículo en el que iban.



Se cree que son los primeros trabajadores humanitarios extranjeros asesinados en la guerra de Gaza desde su inicio el 7 de octubre. El conflicto se ha cobrado ya más de 32.800 víctimas, la mayoría mujeres y niños.



El Ejército de Israel dijo en un comunicado estar "realizando una revisión exhaustiva al más alto nivel para comprender las circunstancias de este trágico incidente", y reiteró que han trabajado "estrechamente" con WCK para repartir alimentos y ayuda humanitaria en Gaza.



World Central Kitchen participó el pasado 15 de marzo en la llegada a Gaza de 200 toneladas de alimento y agua, inaugurando un corredor marítimo a bordo del barco del Open Arms pese a los llamamientos de la comunidad internacional y otras ONG de que solo la llegada masiva de alimento por tierra conseguirá paliar una hambruna inminente en Gaza.

