Un dominicano fue el fundador de la ciudad de Chicago, según revela nuevo libro

El último libro que ha publicado Rafael Pérez Guerra, un dominicano que reside en Estados Unidos desde hace ya 50 años, trata de esclarecer la historia del fundador de la ciudad de Chicago, Jean Baptiste Point de Sable, un dominicano de quien se dice fue quien fundo la ciudad.

Desde el año 1974, Guerra, primo del cantautor Juan Luis Guerra y descendiente del poeta y héroe nacional José Joaquín Pérez, empezó a investigar visitando bibliotecas y buscando referencias que indicaran que Jean Baptiste era de origen dominicano, hasta que encontró un acta de bautismo que llevaron los haitianos con el nombre de otra persona, pero que en el idioma francés podía ser confundido.

El libro explica todos los detalles de la travesía para dar con la verdadera nacionalidad del fundador de la ciudad de chicago, que actualmente, dice en libros y demás que es de origen haitiano, una motivación para el escritor publicar este libro fue que al traducir el acta de bautismo se dieran cuenta que no es el nombre de quien verdaderamente fundó la ciudad de Chicago.

"Él dijo que era de Santo Domingo, él nunca dijo que era de Haití y hay documentos que prueban eso, escritos por historiadores americanos desde 1779, 1856, él dijo que era dominicano y en Detroit, donde él a veces iba, dijo que era dominicano también y hay muchas pruebas de eso, hay muchos libros que se repiten en la historia que dicen que era de Santo Domingo, que era de Santo Domingo, que era de Santo Domingo hasta que vino un historiador americano y dijo que no, que no era de Santo Domingo" dijo Pérez Guerra.

El exmédico, dijo tener todas las pruebas para comprobar que lo que han escrito ciertos historiadores sobre la vida y la infancia de Jean Baptiste es falso ya que no existe ningún dato oficial que pueda ofrecer información ni siquiera de sus padres.

"Este libro basa en exponer la realidad exponer la realidad, que los dominicanos desenterremos ese hombre que nació en nuestro país que es histórico y que lo saquemos a la verdad, a la realidad porque toda la documentación está disponible, todo lo que basó este libro eso está en la biblioteca de Harold Washington de Chicago" indicó Pérez.

El autor de Compendium dijo a Diario Libre que, si alguien quiere editar este nuevo libro, un historiador quiere el libro o una persona esté interesado en continuar las investigaciones o republicar el libro, el autor está dispuesto a entregarlo y ceder los derechos de autor.

El libro está disponible en inglés para la diáspora, a través de Amazon como Elucidation of Unhistorical Falsehood.

Sobre Rafael Pérez Guerra

Con 50 años viviendo en el extranjero, específicamente en la ciudad de Chicago, el médico retirado Rafael Pérez Guerra, decidió incursionar en el mundo de la literatura, escribiendo novelas y poemas basados en la cultura de su tierra de origen.

Pérez Guerra, de origen dominicano, decidió retirarse de los quirófanos y las emergencias de los hospitales, para dedicarse a conocer el mundo y escribir sobre la cultura dominicana, con la finalidad de que los lectores a través de sus escritos conozcan un poquito de su país.

El excirujano, dijo siempre decepcionarse de los dominicanos que conoció en cada país que ha visitado alrededor del mundo, al darse cuenta del desconocimiento sobre la cultura dominicana que estos mostraban, una de las razones principales por la que decide escribir sobre la cultura dominicana y para que se conozca todo lo que han hecho dominicanos fuera del país.

En el año 1974, el escritor decidió emigrar a los Estados Unidos, luego de graduarse de medicina en la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), llegando a Puerto Rico a realizar un internado de cirugía, pero, buscando un traslado para salir de la isla del encanto y lograr graduarse en otro país norteamericano, llegando así a Chicago luego de aprobar los exámenes.

A pesar de siempre escribir libros, al cumplir 70 años de edad, el médico cirujano traumatológico, decidió abandonar los quirófanos y emergencias de los hospitales que atendía en Chicago, vendiéndole su consultorio a una doctora dominicana, conocida de uno de sus estudiantes de las conferencias que ofrecía en Denver.

Inicios como escritor

Pérez Guerra comenzó a escribir cuando aún estaba en la escuela de medicina en la UNPHU, cuando pudo ver con sus propios ojos la impunidad y el crimen al encontrarse el cadáver Antoine, de una persona de nacionalidad haitiana, que por su sector era muy querida, dentro de las paredes de la facultad titulando su libro: Antoine, un haitiano más.

El primer libro que Pérez Guerra escribió se trató de poesías, luego escribió cuentos, novelas, cuentos cortos, novelas cortas y otro libro de poesía, enfocándose desde la pandemia en el 2019, a escribir más libros.

Frontispicio de Madera, fue la primera novela que el medico escribió tratándose de un niño en un orfanato que al crecer participa en muchísimos de los eventos históricos de Santo Domingo y se convierte en un revolucionario.

El arte de escribir novelas y demás, corre por las venas de Pérez Guerra, según contó a Diario Libre, en su familia la mayoría son escritores o músicos.

"Siempre he tenido quizás una vena familiar porque nosotros descendemos de José Joaquín Pérez y fue un poeta, un héroe nacional y mi abuelo era poeta también en mi familia hay muchos músicos famosos, o sea, corre por la sangre" explicó el escritor.

Pérez Guerra, dijo inspirarse en las anécdotas y vivencias en la Republica Domincana al momento de decidir empezar a escribir un libro, ya sea cuentos, novelas o poesías, siendo Compendium el libro con el que se siente más identificado ya que trata básicamente de su historia como médico.

"Es de un episodio que me pasó a mí en Chicago en mi práctica y con relación a otros médicos cómo me trataban cómo era mi vida en esa época qué me pasó a mí, es una autobiografía, pero tipo novela todo lo que digo es real, todo lo que digo es cierto" sostuvo el ex cirujano.

___

*Escríbanos sus inquietudes, sugerencias y comentarios a redaccionusa@diariolibre.com.