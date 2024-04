Sismo con epicentro cerca de ciudad de Nueva York sacude gran parte de noreste de EEUU

Un sismo sacudió a la densamente poblada zona metropolitana de la ciudad de Nueva York la mañana del viernes, indicó el servicio geológico y los residentes de toda la zona noreste del país informaron vibraciones en una región donde las personas no están acostumbradas a sentir el movimiento de la tierra.

A las 10:23 de la mañana, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) informó sobre un sismo con una magnitud preliminar de 4.8, con epicentro cerca de Lebanon, Nueva Jersey, a 72.4 kilómetros (45 millas) al oeste de la ciudad de Nueva York y a 80.4 kilómetros (50 millas) al norte de Filadelfia. Las cifras del USGS indican que más de 42 millones de personas pudieron haber sentido el temblor.

El sistema de notificación de emergencias de Nueva York dijo en una publicación en redes sociales, hecha más de 30 minutos después del sismo, que no tenía informes de daños o lesiones en la ciudad. El alcalde Eric Adams ha sido notificado del sismo, dijo su portavoz Fabien Levy, añadiendo, "Si bien no tenemos reportes de efectos importantes en estos momentos, seguimos evaluando el impacto".

El Departamento de Bomberos, también en redes sociales, una hora después del sismo, dijo que estaba "respondiendo llamadas y evaluando estabilidades estructurales" pero que "no hay incidentes mayores en este momento".

Amtrak indicó que está inspeccionando sus rieles y que tiene restricciones vigentes en la concurrida zona nororiental. New Jersey Transit escribió en X que hubo algunas demoras en sus trenes debido a inspecciones de trenes. La línea ferroviaria de Filadelfia PATCO suspendió servicios por "una abundancia de cautela".

En el centro de Manhattan, la cacofonía usual del tráfico aumentó cuando muchos conductores sonaron sus bocinas al sentir el temblor. Algunos residentes de Brooklyn percibieron un estruendo y sintieron a su edificio mecerse. En una casa en el East Village de Manhattan, un residente que es originario de California — una zona más susceptible a los temblores — trataba de calmar a sus vecinos.

Personas en Baltimore, Filadelfia, Connecticut y otras áreas del noreste informaron sacudidas. Los temblores, que duraron varios segundos, fueron sentidos a más de 321 kilómetros (200 millas) de distancia, cerca de la frontera entre Massachusetts y Nueva Hampshire.

En el vecindario de Astoria de la ciudad de Nueva York, Cassondra Kurtz daba un masaje con crema de cacao a Chiki, su perro chihuahua de 14 años, para tratar su piel reseca. Kurtz grababa el momento en video como un recuerdo cotidiano de los últimos años del animal, cuando su apartamento comenzó a sacudirse tan fuerte que un espejo de 2,7 metros (9 pies) de alto golpeó de manera audible contra la pared.

Kurtz supuso primero que se trataba del paso de un camión.

"Soy de Jersey, así que no estoy acostumbrada a los sismos", explicó después.

En el video se le ve mirando alrededor, perpleja. Sin embargo, Chiki "estaba completamente tranquilo".

En un café en el Bajo Manhattan, varios clientes conversaron sobre el inesperado sismo, que sacudió el mostrador y los platos y cubiertos. "Noté una puerta temblando en su marco", relató una empleada, India Hays. "Creí que, seguramente, no podía haber un sismo aquí".

Solomon Byron estaba sentado en la banca de un parque en East Village, Manhattan, cuando sintió un extraño estruendo. "Sentí la vibración y me pregunté de dónde venía", dijo Byron. "No hay trenes cerca de aquí, ni nada parecido". Byron dijo que no se dio cuenta de que se trataba de un sismo hasta que recibió la alerta en su teléfono celular.

La Casa Blanca dijo en un comunicado que el presidente Joe Biden había sido informado sobre el sismo y que estaba "en contacto con autoridades federales, estatales y locales mientras tenemos más información".

La gobernadora de Nueva York Kathy Hochul público en X que el sismo se sintió en todo el estado. "Mi equipo evalúa el impacto y cualesquier daños que pudieran haberse presentado, y mantendremos informado al público durante el día", dijo.

La policía de Filadelfia pidió a las personas que no llamaran al 911 en relación con la actividad sísmica a menos que haya alguna emergencia. El gobernador de Pensilvania Josh Shapiro dijo que las autoridades del Estado vigilaban la situación. Un vocero del gobernador de Connecticut Ned Lamont dijo no tener ninguna información de daños en ese estado.

El sismo hizo recordar el terremoto del 23 de agosto de 2011, que sacudió a decenas de millones de personas desde Georgia hasta Canadá. Con una magnitud de 5.8, ha sido el sismo más fuerte en la Costa Este desde la Segunda Guerra Mundial. Tuvo su epicentro en Virginia.

Aquel sismo dejó grietas en el monumento a Washington, provocó la evacuación de la Casa Blanca y el Capitolio, y sacudió a los neoyorquinos tres semanas antes del 10º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre.