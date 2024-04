Biden dice que se lleva bien con López Obrador y que es un hombre que "cumple su palabra"

El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró este martes en una entrevista con Univision que se lleva bien con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que este es alguien que "cumple su palabra".



"Me parece una persona directa. Nunca me ha tomado el pelo. Sabe lo que quiere. Cumple su palabra. Eso es todo lo que puedo pedir", indicó a la pregunta de si tiene buena relación con López Obrador.



La Administración de Biden ha mantenido un relación correcta y de cooperación con López Obrador pese a las diferencias y a críticas del mandatario mexicano a algunas de las políticas estadounidenses en inmigración o seguridad.



Este martes, por ejemplo, López Obrador reprochó a Estados Unidos y Canadá expresar una "postura ambigua" tras el asalto del Gobierno de Ecuador a la embajada de México en Quito el viernes pasado, contraviniendo la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, para apresar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.



López Obrador, que ha mantenido un trato habitual y correcto con Biden durante el mandato del estadounidense, también ha dicho que "no cometerá el error" de apoyar al demócrata en su reelección este noviembre o a su rival, el expresidente republicano Donald Trump (2017-2021).



En su entrevista, Biden también se refirió a la propuesta de López Obrador para contener la inmigración irregular que llega hasta la frontera sur de Estados Unidos y que, según el mexicano, debe incluir una inversión de 20,000 millones de dólares y el fin de las sanciones a Venezuela y Cuba.



"Antes de que a Obrador se le ocurriera ese plan, yo ya lo había iniciado hacía años", aseguró.



En opinión del mandatario, los inmigrantes irregulares se dirigen a Estados Unidos porque "no tienen alternativa".



"Lo que hemos hecho y que estaba funcionando hasta que lo cortaron (por la falta de fondos del Congreso) es proveer la capacidad de crear trabajos en los países que abandonan. La gente no se quiere ir de donde es. La gente quiere saber que tiene una oportunidad de ganarse la vida y prefiere hacerlo donde está", señaló Biden.



En 2021, Biden presentó un plan migratorio que incluía la regularización de personas llegadas al país de manera indocumentada de pequeños, los llamados 'dreamers' (soñadores), y recogía propuestas para reforzar la seguridad fronteriza y planes de inversión en Centroamérica para afrontar el problema de raíz de la inmigración, algo que no consiguió los apoyos del Congreso.

