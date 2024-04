Grupos de derechos civiles de Florida piden traducción al español de material electoral

Organizaciones de derechos civiles y electorales de Florida pidieron este miércoles al secretario de Estado de Florida, Cord Byrd, la traducción al español del "material electoral clave", como es la guía para votantes de Florida 2024, de cara a las elecciones primarias en curso y a las generales que tendrán lugar en noviembre.

"La falta de una guía traducida al español es perjudicial para los votantes de Florida" cuyo idioma principal es este, se lee en la carta enviada a Byrd y a la directora de la División de Elecciones de Florida, Maria Matthews.

La guía para votantes de este año solo está disponible en inglés.

Reclaman también las organizaciones electorales que una serie de formularios que deben ser cumplimentados sean puestos a disposición de los votantes en español.

Preocupa, en este sentido, "la falta de versiones traducidas" del formulario DS-DE 129, una solicitud de registro de votantes. "Para muchos de los solicitantes a los que atienden nuestras organizaciones, el español es su lengua principal", señala la carta firmada por quince grupos como All Voting is Local Action, Latino Justice, FLIC, Naleo, NAACP, Florida Rising, All about The Ballots o Fair Elections Center.

Las organizaciones de derechos electorales y civiles de Florida han solicitado en múltiples ocasiones audiencias en español sobre la promulgación de nuevas normas o, como mínimo, una "discusión sobre materiales traducidos antes de que entren en vigencia".

Sin embargo, lamentan que esto no sea así y esperan que, con urgencia, todos los formularios a los que se hace referencia en la misiva "estén disponibles en español lo antes posibles".