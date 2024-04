Biden concede 830 millones de dólares para reforzar infraestructura ante el cambio climático

El gobierno de Biden concedió el jueves 830 millones de dólares para financiar 80 proyectos dirigidos a reforzar la ajada infraestructura de Estados Unidos de cara a los efectos dañinos del cambio climático.

Se espera que el dinero mejore puentes, carreteras, puertas, vías, servicios de transporte y otra infraestructura en 37 estados, Washington D.C e Islas Vírgenes, especialmente en zonas afectadas por fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes provocados por el calentamiento del planeta.

Los fondos proceden de la Ley Bipartidista de Infraestructura aprobada en 2021 y se suman a otros fondos que ya están llegando a los estados para proyectos similares, según el Departamento de Transportes de Estados Unidos.

El plan forma parte de los esfuerzos federales por abordar los efectos negativos del cambio climático provocado por el ser humano. El presidente, Joe Biden, ha reservado más de 50.000 millones de dólares a proyectos relacionados con el clima a través de la ley de infraestructura y la Ley de Reducción de Inflación. El mandatario ha recalcado la importancia de la resiliencia y la adaptación climática mientras busca un segundo mandato.

"Hemos visto demasiados ejemplos de infraestructura de transporte que ve cerrada o dañada por el tiempo extremo, que es más extremo y más frecuente en esta época de cambio climático", dijo el secretario de Transportes, Pete Buttigieg, en una llamada con periodistas antes del anuncio. "La infraestructura estadounidense no se construyó para el clima que tenemos hoy, y las consecuencias de esto son muy reales y acusadas por la gente en todo el país".

El secretario mencionó casos como los incendios forestales en California, que afectaron a los ferrocarriles en el estado, y las inundaciones en la ciudad de Nueva York que causaron problemas en el crucial sistema de metro. Incidentes como esos van a peor conforme se calienta el planeta, y marzo fue el 10mo mes consecutivo que batió el récord de temperatura mensual.

"No sólo es esto oportuno, no sólo responde a la ciencia, no sólo es esto crítico para las comunidades a las que beneficia, sino que tiene un gran retorno de la inversión de dólares públicos", dijo el asesor climático nacional Ali Zaidi.

Los proyectos aprobados incluyen un plan de control de inundaciones en Lena Gulch, en Golden, Colorado; la construcción que un puente en Cedar Rapids, Iowa, para sustituir al puente Arc of Justice, algo crucial para los servicios de emergencias durante inundaciones graves, o una mejora de la infraestructura de Kalamazoo, Michigan, para gestionar las escorrentías de tormentas.