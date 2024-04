Meta anuncia medidas para proteger contra la "sextorsión" y difusión de imágenes íntimas

El gigante tecnológico Meta, fundado por Mark Zuckerberg, anunció este jueves que está probando nuevas funciones en su red social para proteger a los jóvenes de la "sextorsión" y el abuso de imágenes íntimas, y para hacer más difícil que los delincuentes potenciales encuentren e interactúen con los adolescentes.

En un comunicado publicado en su página web, la empresa matriz de Facebook, WhatsApp o Instagram indicó que también está probando nuevas formas de ayudar a las personas a detectar posibles estafas de "sextorsión", animarlas a denunciarlas y empoderarlas para decir no a cualquier cosa que les haga sentir incómodas en las redes sociales.



La "sextorsion" o extorsión sexual implica chantajear a una víctima de la que se tienen imágenes íntimas y es un fenómeno cada vez más extendido en las redes sociales y afecta especialmente a los jóvenes.



Según Meta, la "sextorsión", "es un crimen horrible. Hemos pasado años trabajando estrechamente con expertos, incluidos aquellos con experiencia en la lucha contra estos delitos, para comprender las tácticas que utilizan los estafadores para encontrar y extorsionar a las víctimas en línea, de modo que podamos desarrollar formas efectivas de ayudar a detenerlos".

Por ello, están probando "nuevas herramientas" para "hacer que sea lo más difícil posible para los estafadores encontrar objetivos potenciales, en las aplicaciones de Meta y en Internet. También estamos probando nuevas medidas para ayudar a los jóvenes a reconocer y protegerse de las estafas de "sextorsión"", precisó la compañía.



Entre las nuevas herramientas, el gigante de las redes sociales confirmó que comenzará a probar un filtro de desnudez en los mensajes directos en Instagram.



Esta función, llamada protección contra la desnudez, estará activada de forma predeterminada para los menores de 18 años y desenfocará automáticamente las imágenes enviadas a los usuarios que se detecten que contienen desnudez, protegiendo mejor a los usuarios de ver desnudos no deseados en sus mensajes directos.



Entre las medidas también se incluye configurar de forma predeterminada los perfiles de adolescentes para que no puedan recibir mensajes de nadie con quien no estén conectados.



Y mostrarán avisos de seguridad a los adolescentes que ya están en contacto con posibles cuentas fraudulentas ofreciendo la opción de realizar denuncias.



El gigante de las redes sociales señaló que "las empresas tienen la responsabilidad de garantizar la protección de los menores que utilizan sus plataformas" califica de "alentadoras" estas medidas tomadas para el uso de sus redes.