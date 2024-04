El caso O.J. Simpson y la persecución policial más famosa del mundo

La primera semana del caso de O.J. Simpson, a mediados de junio de 1994, transcurrió rápidamente, los reporteros corrían para tener la noticia. Lo único lento fue La Persecución (The Chase en inglés).

El astro del fútbol americano había sido acusado de matar a su exesposa y a un amigo de ella, y allí estaba en la televisión en vivo, en la parte trasera de la camioneta Ford Bronco blanca de un amigo con una pistola en la cabeza. La autopista era como un desfile, con la policía, los medios de comunicación y los fanáticos siguiendo al jugador conocido como "The Juice". Había multitudes en los pasos elevados, carteles, vítores y puños al aire mientras se desarrollaba la persecución.

En la sala de redacción de The Associated Press, los editores y reporteros miraban fascinado sus pequeños televisores. Y ahí es donde muchos se quedaron durante los siguientes 17 meses, pegados a un televisor mientras se desarrollaba el llamado "Juicio del Siglo".

Tras la muerte de Simpson el miércoles a los 76 años, AP pone a disposición el reporte original que resumió La Persecución.

O.J. es arrestado por los asesinatos de su exesposa y su amigo

O.J. Simpson fue perseguido y capturado en la entrada de su casa el viernes por la noche después de huir de los cargos de asesinar a su exesposa y a un amigo de ella y por hacer que la policía lo siguiera por 60 millas (96 kilómetros) de autopistas y calles de la ciudad.

"No puedo expresar el temor que tenía de que este asunto no terminara de la manera en que lo hizo", dijo el abogado de Simpson, Robert Shapiro, quien llegó temer que el ex astro del fútbol americano se podía suicidar.

Fuera de los muros de la propiedad de Simpson, los miembros de su familia se abrazaron y lloraron después de que se supo del arresto.

Una ovación surgió de la multitud que había congregado a unos 300 espectadores.

El arresto poco antes de las 9 p.m. culminó un increíble drama que se desarrolló en la televisión nacional en vivo en un día en el que la policía anunció sus cargos contra el ex grande del fútbol, luego dijo que había desaparecido y finalmente lo siguió por carreteras durante más de una hora.

Después de que la camioneta Ford Bronco blanco se detuvo en la propiedad de Simpson, un hombre que se cree que es su amigo y compañero de equipo de toda la vida, Al Cowlings, salió. El abogado de Simpson llegó a la mansión casi una hora después y el arresto se produjo minutos más tarde.

Antes de huir cuando estaba a punto de ser arrestado, Simpson dejó una carta manuscrita en la que proclamaba su inocencia, se despedía de sus amigos y pedía "un último deseo" que "dejen a mis hijos en paz".

Ante el temor de las posibles tendencias suicidas de Simpson, Shapiro le suplicó que se rindiera. En la misma conferencia de prensa, un amigo leyó la carta de Simpson.

"He tenido una gran vida, grandes amigos", decía la misiva del miembro del Salón de la Fama. "Por favor, piensen en el verdadero O.J. y no en esta persona perdida".

El fiscal de distrito lo calificó como "la caída de un héroe estadounidense", y la policía de Los Ángeles, enfurecida porque incumplió su promesa de rendirse más temprano en el día, montó una persecución para él y un excompañero de equipo.

En la carta, Simpson escribió que trató de hacer "la mayoría de las cosas correctas" en la vida y preguntó: "¿Por qué termino así?".

"Primero, todos entienden, yo no tuve nada que ver con el asesinato de Nicole", comienza la carta de Simpson. "Si teníamos un problema, era porque la amaba mucho".

"No quiero insistir en golpear a la prensa, pero no puedo creer lo que se está diciendo. La mayor parte está totalmente inventada. Sé que tienen un trabajo que hacer, pero como último deseo, por favor, por favor, por favor, dejan a mis hijos en paz", escribió.

Shapiro dijo que Simpson había estado "extremadamente deprimido", pero que no sabía si Simpson se había suicidado.

"Cruzo los dedos y rezo para que podamos llevarlo a un tribunal", dijo Shapiro.

"Dondequiera que estés, por el bien de tu familia, por el bien de tus hijos, por favor entrégate de inmediato".

La policía inmediatamente montó una persecución cuando Simpson huyó, y dijo que podría estar armado.

"El señor Simpson está en algún lugar y lo encontraremos", dijo a los periodistas el comandante de la policía David Gascón.

De ser declarado culpable de matar a Nicole Simpson y Ronald Goldman, Simpson, una de las celebridades más prominentes acusadas de asesinato, podía enfrentar la pena de muerte.

"Vimos, tal vez, la caída de un héroe estadounidense", dijo el fiscal de distrito Gil Garcetti.

Simpson, de 46 años, debía entregarse a las 11 a.m., pero no cumplió con el acuerdo hecho con Shapiro, dijo Gascón.

Shapiro dijo que estaba con Simpson, Cowlings y dos médicos en una casa en el Valle de San Fernando el viernes por la mañana cuando la policía llamó para decir que vendrían a arrestarlo. Dijo que Simpson y Cowlings, quien creció con Simpson en un proyecto de viviendas de San Francisco y fue su compañero de equipo en la escuela secundaria, en la Universidad del Sur de California y los Buffalo Bills, desaparecieron antes de que llegara la policía.

"El Departamento de Policía de Los Ángeles busca activamente al señor Simpson", dijo Gascón. "El Departamento de Policía de Los Ángeles también está muy decepcionado con las actividades que rodean su negativa a entregarse".

Las autoridades también buscaban a Cowlings, dijo Garcetti, advirtiendo: "Si lo ayudas de alguna manera, estás cometiendo un delito grave".

La investigación se basó en una espeluznante variedad de pruebas, desde informes de los medios de comunicación sobre un pasamontañas manchado de sangre hasta un guante ensangrentado.

Gascón se negó a decir cómo la policía perdió a Simpson, quien fue esposado e interrogado por la policía el lunes, pero lo dejó ir. Simpson había sido visto en su casa a principios de semana y asistió al funeral de su exesposa el jueves. Alguien parecido a Simpson fue visto alejándose de su casa una hora antes de su esperada rendición.

Mike Botula, vocero de Garcetti, dijo que los cargos incluían la circunstancia especial de la pena capital de asesinatos múltiples. No hay fianza para estos casos, agregó Botula.

"La decisión final sobre si solicitaremos la pena de muerte se tomará más adelante", dijo Botula.

Los fanáticos y colegas de la leyenda del deporte que habían insistido en su inocencia se vieron obligados por la orden de arresto a enfrentar una posibilidad ominosa: que Simpson podría haber matado a la madre de sus dos hijos, su hija Sydney, de 9 años, y su hijo Justin, de 6.

"No hay nada que decir, excepto que la ley debe seguir su curso", dijo Howard Cosell, quien trabajó con Simpson en el programa "Monday Night Football" de ABC.

Los cuerpos de la sorprendentemente hermosa exesposa de Simpson y Goldman, un aspirante a modelo de 25 años y mesero en un restaurante de moda, fueron encontrados afuera del lujoso condominio de la donde vivía la señora Simpson.

Heridos de muerte por múltiples puñaladas, los cuerpos fueron descubiertos en un charco de sangre por un transeúnte.

La pareja se había divorciado en 1992 después de un matrimonio de siete años. Cuando aún estaba casada, la señora Simpson llamó a la policía en 1989 diciendo que temía que él la matara. Había sido golpeada, abofeteada y pateada por Simpson, quien se declaró inocente en el caso, dijeron las autoridades.

Algunos informes sugirieron que los dos trataban de reconciliarse al momento de los asesinatos. Recientemente, habían sido vistos juntos, pero una amistad de la familia dijo que esos intentos fracasaron y Simpson se había vuelto vengativo.

"Él le decía a las amigas de ella y a ella que si alguna vez la descubría con alguien la mataría", dijo la amistad a The Associated Press, que habló bajo condición de anonimato. "Ella rompió totalmente con él hace tres semanas".

A través de sus abogados, Simpson mantuvo su inocencia, alegando que estaba en casa en el momento de los asesinatos, esperando que una limusina lo llevara al aeropuerto para tomar un vuelo a Chicago. Asistió al funeral de su esposa el jueves y contrató a expertos forenses para que lo ayudaran en su defensa.

Simpson voló a Chicago la noche de los asesinatos y fue citado por la policía a la mañana siguiente.

Al presentar los cargos, las autoridades pintaron un panorama sombrío en marcado contraste con los elegantes movimientos de Simpson en el campo de fútbol. Simpson fue acusado de usar un cuchillo para matar a Nicole Simpson y a Goldman. El cuchillo no fue encontrado, dijo Garcetti.

Goldman, dijo su familia, no tenía una relación sentimental con la señora Simpson. Los informes indicaron que luchó valientemente por su vida.

Orenthal James Simpson es conocido por muchos como el ágil y poderoso running back de los Bills de Buffalo, para quienes estableció un récord de acarreos en una temporada de la NFL con 2.003 yardas en 1973. Ayudó a convertir a USC en campeona nacional en 1967 y ganó el Trofeo Heisman en 1968.

También ha sido comentarista deportivo de televisión y realizó anuncios de autos de alquiler de Hertz. Produjo varias películas para televisión y tuvo papeles destacados en las comedias "Roots" y "The Naked Gun" ("Agárralo como puedas").

Después de que se anunciara la orden de arresto, Hertz abandonó su relación con Simpson.