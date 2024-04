Alfredo Pacheco en sepelio de su hijo: "No estábamos preparados para su partida a destiempo"

Durante una ceremonia marcada por lágrimas y abrazos fueron sepultados este lunes 15 de abril los restos de Luis Alfredo, hijo del presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, Alfredo Pacheco.

Familiares y amigos se reunieron en el cementerio Woodlawn, del Bronx, New York, para dar el último adiós a Luis Alfredo Pacheco Rojas, quien falleció durante un tiroteo el 1ro de abril en Houston, Texas.

Con una flor blanca en las manos y visiblemente compungido, Alfredo Pacheco se paró delante del ataúd blanco bordeado de arreglos florales que contenía los restos del joven para, en nombre de la familia, agradecer las muestras de solidaridad y apoyo recibidas.

"Dios me ha dado el valor para estar parado aquí para despedir a mi amado hijo Luis Alfredo. Ninguno de nosotros estábamos preparados para su partida a destiempo", dijo el diputado dominicano, mientras de fondo se escuchaba el llanto desconsolador de la madre del joven de 34 años.

"Ay mi niño, ay mi niño, no me dejes sola, no me dejes", repetía la señora Rojas, entre susurros de consuelo de quienes se unieron en solidaridad para brindar fuerzas a los deudos en el difícil momento.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/15/whatsapp-image-2024-04-15-at-11.44.01-am--2.jpeg Entierro de Luis Alfredo Pacheco Rojas (ANA PEGUERO) https://resources.diariolibre.com/images/2024/04/15/whatsapp-image-2024-04-15-at-11.44.01-am--1.jpeg Familiares y amigos en el sepelio del hijo de Alfredo Pacheco

Además de los familiares, de todas las edades, al acto de inhumación de los restos de Luis Alfredo asistió una comisión de políticos dominicanos, entre los que se destacan el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el cónsul dominicano en Nueva York, Eligio Jáquez, y los diputados Bolívar Valera y Lourdes Serulle.

La ceremonia culminó con el descenso del féretro en la tierra, mientras se escuchaban sollozos y se lanzaban flores blancas como último adiós.