Esposa del senador Bob Menéndez pide retrasar el juicio por corrupción debido a cirugía

Nadine Menéndez, esposa del senador por Nueva Jersey Bob Menéndez, solicitó este martes retrasar el inicio del juicio por cargos de soborno que enfrenta junto al legislador debido a una condición médica que requiere cirugía.

La esposa del senador no reveló el padecimiento que sufre pero explicó que requería un procedimiento quirúrgico dentro de cuatro o seis semanas, según información citada por el New York Times.



El juicio contra el senador demócrata y su esposa, y dos empresarios de Nueva Jersey, está programado para comenzar el 6 de mayo, pero los abogados de ella dijeron que no estaría en "condiciones físicas o psicológicas" para participar.



Según la imputación inicial, Menéndez, que era presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, aceptó barras de oro, dinero en efectivo y un vehículo de lujo a cambio de conceder favores a empresarios con sus contactos internacionales.

En concreto, habría usado sus contactos con el Gobierno de Egipto.

En el caso el empresario José Uribe, acusado de regalar a la esposa del senador un Mercedes descapotable de lujo, se declaró culpable de siete cargos en relación con la investigación de corrupción, entre ellos conspiración para cometer soborno, fraude y obstrucción de la justicia.



El Mercedes podría haber sido una moneda de cambio por favores del senador.



Menéndez y su esposa se declararon no culpables de esos cargos. En el caso también están acusados otros dos empresarios, además de Uribe, que se espera que testifique en el juicio.



Los Menéndez han pedido a la corte que acepte realizar juicios separados, una solicitud que el juez aún no se ha pronunciado.