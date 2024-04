Descartan a dos jurados en juicio a Trump; fiscalía pide sancionar al expresidente por desacato

Dos miembros del jurado en el juicio al expresidente Donald Trump por pagos hechos para silenciar acusaciones fueron descartados el jueves, uno de ellos tras expresar dudas sobre su capacidad para ser justo e imparcial y otro por preocupaciones de que algunas de sus respuestas ante el tribunal podrían no haber sido precisas.

El retiro redujo a cinco el número de miembros del jurado que han sido asignados para el primer juicio penal contra un expresidente.

Los reveses en el proceso de selección surgieron durante una mañana frenética en que los fiscales también pidieron que Trump sea declarado culpable de desacato y multado por una serie de publicaciones en las redes sociales esta semana, mientras que el juez prohibió a los periodistas identificar a los empleadores de los integrantes del jurado por cuestiones de privacidad.

La asignación del jurado —cuando sea que se complete— será un momento clave en el caso, pues prepara el escenario para un juicio que pondrá al expresidente ante un riesgo legal en medio de su campaña para enfrentar al demócrata Joe Biden y con semanas de testimonios sobre la vida privada de Trump antes que se convirtiera en presidente.

El proceso de selección del jurado tomó fuerza el martes con la selección de siete jurados.

Pero el jueves, el juez Juan Merchan reveló en la corte que uno de los siete, una enfermera especializada en oncología, había "manifestado que después de pensarlo durante la noche le preocupaba su capacidad para ser justa e imparcial en este caso".

Aunque los nombres de los miembros del jurado se mantienen confidenciales, la mujer dijo al juez y a los abogados que aún tiene dudas sobre su desempeño.

"Tan solo ayer tuve amigos, colegas y familiares que me enviaron cosas a mi teléfono sobre el cuestionamiento de mi identidad como jurado", dijo. "No creo que en este momento yo pueda ser justa e imparcial y permitir que las influencias externas no afecten mi toma de decisiones en la corte".

Un segundo miembro del jurado fue descartado después que los fiscales expresaron su preocupación de que podría no haber sido honesto al responder una pregunta durante el proceso de selección al decir que nunca había sido acusado ni condenado por un delito.

El profesional de tecnología de la información fue citado ante el tribunal para responder preguntas luego que los fiscales indicaron que hallaron un artículo sobre una persona con el mismo nombre que fue arrestada en la década de 1990 por destruir carteles políticos pertenecientes a la derecha política en los suburbios del condado Westchester.

Aún deben prestar juramento otras 12 personas, y el juez dijo el martes que anticipaba que las declaraciones iniciales en el caso histórico se darán a partir del lunes de la próxima semana.

Una fase crítica

El proceso de selección de un jurado es una fase crítica de cualquier juicio penal, pero especialmente cuando el acusado es un expresidente y el presunto candidato republicano. Los posibles miembros del jurado han sido interrogados sobre sus publicaciones en las redes sociales, su vida personal y sus opiniones políticas, al tiempo que los abogados y el juez buscan prejuicios que les impidan ser imparciales.

Tras descartar del jurado a la enfermera que ya había sido seleccionada, el juez ordenó a los periodistas presentes en la corte que no publiquen las respuestas de los posibles miembros del jurado a preguntas sobre sus empleadores actuales y anteriores.

Dijo que "como lo demuestra lo que ha pasado, se ha convertido en un problema". Las respuestas también serán eliminadas de las transcripciones judiciales.

Los fiscales habían pedido que la información sobre empleadores fuera eliminada del cuestionario del jurado. El abogado defensor Todd Blanche respondió que "privarnos de la información por lo que están haciendo los medios no es la respuesta".

El juez dijo estar de acuerdo "en que esa información es necesaria".

Trump realizó sus publicaciones en redes sociales desde el lunes, cuando los fiscales solicitaron por primera vez una multa de 3,000 dólares para el expresidente por tres publicaciones en Truth Social que, afirman, violaron la orden.