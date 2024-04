Juez de Arizona declara juicio nulo en caso de ranchero acusado de matar a migrante

Un juez de Arizona declaró el lunes un juicio nulo en el caso de un ranchero acusado de matar a balazos a un migrante mexicano en su propiedad, ubicada cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.

El juicio nulo se decretó después de que el jurado no pudo llegar a una decisión unánime luego de más de dos días completos de deliberaciones en el caso de George Alan Kelly, de 75 años, quien estaba acusado de homicidio no premeditado por la muerte de Gabriel Cuen Buitimea, un migrante de 48 años que vivía del otro lado de la frontera, en Nogales, México.

"Con base en la incapacidad del jurado para llegar a un veredicto en alguno de los cargos... este caso es un juicio nulo", dijo el juez de la Corte Superior Thomas Fink.

La fiscalía del condado de Santa Cruz aún puede decidir si lleva a Kelly a juicio nuevamente por cualquiera de los cargos o si desestima el caso en su totalidad.

Una audiencia de estatus se programó para la tarde del próximo lunes, cuando los fiscales podrían informar al juez si planean volver a presentar un caso. Los fiscales no respondieron de momento a correos electrónicos con solicitudes de comentarios adicionales.

El 30 de enero de 2023, Kelly disparó nueve veces con su fusil AK-47 en dirección de Cuen Buitimea y de otros hombres que se encontraban a unos 90 metros (100 yardas) de distancia dentro de su rancho ganadero, de acuerdo con la fiscalía. Kelly ha dicho que hizo disparos de advertencia al aire, pero que no le apuntó a nadie en particular.

Funcionarios de la corte llevaron a los miembros del jurado al rancho de Kelly y a un tramo de la frontera. El juez Fink rechazó la solicitud de los medios de comunicación de ser incluidos en el viaje.

Tras el fallo del lunes, el cónsul general de México en Nogales, Arizona, Marcos Moreno Báez, señaló que la noche del lunes estaría acompañando a las dos hijas adultas de Cuen Buitimea para reunirse con los fiscales del condado de Santa Cruz para conocer las implicaciones de un juicio nulo.

"México seguirá dándole seguimiento al caso y acompañando a la familia, que quiere justicia", indicó Moreno. "Esperamos un resultado justo".

La abogada de Kelly, Brenna Larkin, no respondió por el momento a un email en busca de comentarios tras la decisión del juez. Larkin le había pedido a Fink que extendiera las deliberaciones un día más.

Kelly había rechazado previamente un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía que habría reducido las acusaciones a un cargo de homicidio imprudencial.

Kelly también estaba acusado de agresión agravada por los sucesos de ese día en contra de otro miembro del grupo de unas ocho personas, el cual incluía a un hondureño que vivía en México y que durante el juicio testificó que había cruzado ese día hacia Estados Unidos en busca de empleo.

Ninguno de los otros migrantes resultó herido y todos ellos volvieron a México.

Cuen Buitimea había ingresado de forma ilegal a Estados Unidos en varias ocasiones y fue deportado, más recientemente en 2016, según registros de la corte.

El juicio, que se prolongó durante casi un mes, coincidió con un año electoral que ha generado enorme interés en la seguridad fronteriza.

Fink le había dicho a los miembros del jurado que si no podían llegar a un veredicto por el cargo de homicidio no premeditado, podrían intentar llegar a una decisión unánime en un cargo menor de homicidio imprudencial o por negligencia. Una condena por homicidio no premeditado habría resultado en una sentencia mínima de 10 años en prisión.

El caso llegó a manos del jurado la tarde del jueves y ese mismo día tuvieron una breve deliberación. Los miembros del jurado deliberaron todo el viernes y lunes sin poder alcanzar un veredicto unánime.