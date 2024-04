Silvia Dionicio, la actriz dominicana en el "corazón" de la serie de Mark Ruffalo para HBO

Silvia Dionicio, una actriz dominicana radicada en Estados Unidos, fue elegida este año para participar en una nueva miniserie de HBO, la cual esta siendo grabada en Filadelfia y cuenta con la actuación del estadounidense Mark Ruffalo en el papel principal.

En el drama criminal, anunciado en junio de 2023 y cuya historia está a cargo del guionista Brad Ingelsby (Mare of Easttown, 2021), Dionicio interpretará a la hija adoptiva de Ruffalo, que en esta ocasión dará vida a Tom, un agente del FBI.

La actriz fue confirmada oficialmente para el papel en marzo de este año después de una búsqueda de varios meses sin resultados de una chica latina por parte de la producción, aunque Dionicio considera que su selección fue muy fácil.

La joven actriz explica que dar con un papel en un proyecto tan grande como este de HBO significa un largo proceso de audiciones, pero en su caso, el tiempo entre la audición y la confirmación de que interpretaría a "Emily", suma poco más de una semana.

"Con muchísima oración, miento si digo que fue todo mío, papá Dios puso eso en la mano mía", expresa la joven a Diario Libre sobre cómo logró conseguir este papel recurrente en la serie, con el cual dice haber tenido una "conexión" desde el primer momento.

A pesar de aparecer en varias reconocidas series de televisión, Dionicio considera que "Emily" es el papel que ha hecho posible que la industria la conozca y expresa su emoción de trabajar con el actor Mark Ruffalo, así como de formar parte de este proyecto de HBO.

"Yo quería estar en una serie de HBO en algún punto, y el hecho de que, mi primer gran rol regular en una serie sea en HBO, aún no me lo creo", agrega la joven.

En cada interacción Silvia Dionicio no deja de manifestar su emoción de pertenecer a este proyecto, que tuvo su punto álgido cuando descubrió que el guionista tuvo la atención de adaptar su papel a ella, que pasó de ser descrito como una chica latina/mexicana a una latina/dominicana. La joven actriz aseguró que darse cuenta de ese "detallito en una de las escenas", la hizo llorar.

"Saber que este es simplemente el inicio, me pone un fueguito de que, si esto es simplemente el inicio y el inicio es una bendición tan grande, estoy emocionada por ver cómo las puertas van a seguir abriéndose, cómo voy a seguir representando a la República Dominicana" Silvia Dionicio Actriz dominicana en EE. UU. “

Para Dionicio, los años que ha dedicado a la actuación han sido "bien complicados", pero asegura que cada una de esas complicaciones la hicieron "más y más fuerte".

"Todas las veces que me dijeron que no, todas las veces que se hizo difícil, todas las veces que casi me dieron un papel grande y no me lo dieron, quizás eso fue lo que me hizo la persona que soy y me ayuda a tener la confianza de que estoy donde debo estar", reflexiona la joven, que agrega que "es complejo y difícil, pero es bello".

Relación con Ruffalo

Dionicio explica que "Emily" y "Tom", los papeles interpretados por ella y Ruffalo, tienen una relación profunda que, en sus palabras, representa el "corazón" de esta serie, que no solo abordará temas criminales, sino que tratará asuntos relacionados con la familia y el perdón.

"La relación de papá e hija otorgará a la serie la parte humana" Silvia Dionicio Actriz “

Para establecer esa "química" entre los personajes, la producción se enfocó en que ambos actores "nos conociéramos bien antes de empezar a trabajar", explica la dominicana, que agregó que al principio estaba muy nerviosa de conocer al reconocido actor, pero que ahora se llevan "super bien" al punto de considerarlo un buen amigo.

"Yo estoy aprendiendo de él no solo cómo ser mejor actriz, también ser una persona humilde", dice sobre su relación con Ruffalo.

Después de terminar de filmar la serie, lo cual está programada para agosto, Silvia asegura que se tomará un "break" y regresará al teatro, que representa sus inicios, donde conoció el amor por la actuación, la "rejuvenece" y le devuelve la inspiración.

La miniserie también cuenta con la participación de otra dominicana, la actriz Coral Peña, que interpretará a la terapeuta de la escuela del personaje de Dionicio.

Más sobre Silvia Dionicio

La joven actriz tuvo como mentoras a Lorena Oliva y María Castillo: la inspiración de ambas, así como el darse cuenta que podía cambiar la vida de alguien con su actuación, la llevaron a estudiar actuación y en el año 2016 comenzó a aplicar para estudiar en universidades de Nueva York.

Con una beca del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Silvia logró cursar una licenciatura en el New York Conservatory for Dramatic Arts.

Dionicio tiene más de 11 años dedicándose a la actuación y llegó a los Estados Unidos persiguiendo su sueño en el 2017 y desde entonces ha estado ejerciendo de manera profesional su pasión.

Silvia Dionicio, que ha sido calificada por el sitio especializado Deadline como una joven "prometedora", ha sido estrella invitada en programas como FBI: Most Wanted, Chicago P.D., New Amsterdam y Wu-Tang: An American Saga.

Sinopsis de la serie de HBO Basada en una idea original de Brad Ingelsby (Mare of Easttown), la serie cuenta la historia de un agente del FBI al mando de un grupo especial que tiene como objetivo poner fin a una serie de robos en casas de drogas liderados por un desprevenido hombre de familia. Está ambientada en los suburbios de clase trabajadora a las afueras de Filadelfia.

