Trasplantan riñón de cerdo a mujer al borde de la muerte en Nueva Jersey

Los médicos han trasplantado un riñón de cerdo a una mujer de Nueva Jersey que se encontraba al borde de la muerte, en un par de operaciones dramáticas en las que también estabilizaron su corazón en estado de insuficiencia.

La combinación de insuficiencia cardíaca y renal significaba que Lisa Pisano estaba demasiado enferma para tolerar un trasplante tradicional y no le quedaban opciones. Los médicos del hospital NYU Langone Health de la Universidad de Nueva York elaboraron un novedoso uno-dos: implantar una bomba mecánica para mantener el latido cardíaco y luego trasplantar un riñón de un cerdo genéticamente modificado.

Pisano se está recuperando bien, anunció el equipo del NYU el miércoles. Es apenas el segundo caso de un paciente que recibe un riñón de cerdo —el primero fue el mes pasado en el Hospital General de Massachusetts— y el más reciente de una serie de intentos de hacer la realidad el trasplante de animal a ser humano.

Esta semana, la mujer de 54 años de edad tomó una andadera y dio sus primeros pasos.

"Estaba al final del camino", dijo Pisano a The Associated Press. "Aproveché una oportunidad. En el peor de los casos, si no funcionaba para mí, tal vez funcionaría para otro y ayudaría a la siguiente persona".

El doctor Robert Montgomery, director del Instituto de Trasplantes NYU Langone, relató los vítores en el quirófano cuando el órgano comenzó inmediatamente a hacer orina.

"Ha sido algo transformador", dijo acerca de los resultados iniciales del trasplante.

Pero "todavía no estamos a salvo", advirtió el doctor Nader Moazami, el cardiocirujano de NYU que implantó la bomba cardíaca.

"Con esta operación, puedo ver nuevamente la sonrisa de mi esposa", dijo Todd, el marido de Pisano, el miércoles.

Otros especialistas en trasplantes están observando atentamente la evolución de la paciente.

"Debo felicitarlos", dijo el doctor Tatsuo Kawai, del Hospital General de Massachusetts, quien destacó que su paciente receptor de un riñón de cerdo gozaba de mejor salud general que la de NYU antes de la operación. "Cuando el corazón funciona mal, es realmente difícil hacer un trasplante de riñón".

La búsqueda del órgano porcino

En Estados Unidos, la lista de personas a la espera de un órgano llega a 100,000. La mayoría necesita un riñón y miles mueren esperando. Dada la escasez de órganos donados, varias empresas biotecnológicas están modificando genéticamente cerdos para que sus órganos sean más parecidos a los humanos y disminuyan las probabilidades de que los destruya el sistema inmunitario humano.

La NYU y otros equipos de investigación han efectuado trasplantes de riñón y corazón de cerdo a cuerpos con muerte cerebral, y los resultados han sido prometedores. La Universidad de Maryland trasplantó corazones de cerdo a dos hombres a los que no les quedaba otra opción y ambos murieron en pocos meses.

El trasplante de riñón el mes pasado en el Hospital General de Massachusetts generó nuevas esperanzas. Kawai dijo que Richard "Rick" Slayman padeció un rechazo inicial, pero se recuperó, pudo regresar a su casa semanas atrás y evoluciona bien cinco semanas después del trasplante. Una biopsia reciente mostró que no había nuevos problemas.

Un caso complejo en NYU

Pisano es la primera mujer que recibe un órgano porcino, y a diferencia de los experimentos anteriores con xenotrasplantes, padecía de insuficiencia renal y cardíaca. Sufrió un paro cardíaco y fue necesario resucitarla antes de las operaciones experimentales. Estaba tan débil que no podía jugar con sus nietos. "Me sentía miserable", dijo la residente de Cookstown, Nueva Jersey.

La insuficiencia cardíaca le impedía recibir un trasplante tradicional de riñón. Pero como le hacían diálisis, tampoco podía recibir una bomba cardíaca, llamada dispositivo de asistencia ventricular o VAD.

"Es como estar en un laberinto y no encuentras salida", dijo Montgomery. Hasta que los cirujanos decidieron aparear una bomba cardíaca con un riñón de cerdo.

Dos operaciones en ocho días

Con permiso de emergencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), Montgomery escogió un órgano de un cerdo genéticamente modificado por United Therapeutics Corp. para que sus células no produzcan un azúcar extraño al cuerpo humano y que produce un rechazo inmediato.

Y una modificación adicional: el timo del cerdo donante, una glándula que rige el sistema inmunitario, estaba sujeta al riñón con la esperanza de que ayudara al organismo de Pisano a tolerar el nuevo órgano.

Los cirujanos implantaron el VAD para dar energía al corazón de Pisano el 4 de abril y trasplantaron el riñón de cerdo el 12 de abril. Si bien no se puede pronosticar el desenlace a largo plazo, hasta ahora no ha mostrado señales de rechazo, dijo Montgomery. Y al ajustar el VAD para que trabaje con su riñón nuevo, Moazami dijo que los médicos han aprendido lecciones que podrían ser útiles para casos de pacientes con insuficiencia cardíaca y renal.

El "uso compasivo" especial de los experimentos contiene muchas enseñanzas para los médicos, pero se necesitarán estudios rigurosos para demostrar si los xenotrasplantes realmente funcionan. Lo que suceda con Pisano y el receptor del órgano en Mass General sin duda afectará la decisión de la FDA de permitir o no semejantes experimentos. United Therapeutics dijo que espera iniciar uno el próximo año.