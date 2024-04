Espaillat califica como "excesivo y agresivo" informe de EE.UU. sobre los Derechos Humanos en RD

El congresista Adriano Espaillat calificó este jueves como "extravagantemente excesivo y agresivo", el informe de Derechos Humanos en República Dominicana que publicó el Departamento de Estado de Estados Unidos esta semana. Aseguró que no sabe de dónde vienen las opiniones sustentadas y señaló que estos deben suministrar la fuente de donde sacan las informaciones para completar dichos informes.

El representante del Distrito 10 en Nueva York en el Gobierno Federal, conversó con Diario Libre sobre el documento emitido por el Dpto. de Estado que señala que el país pone en riesgo ciudadanos haitianos al mandarlos a su país, y que el Gobierno no ha tomado medidas creíbles para castigar a los funcionarios que abusan contra los derechos humanos.

"En este caso yo creo que, yo lo leí el informe, y me parece que fue altamente distorsionado de la realidad que uno vive en República Dominicana cuando uno visita allá", destacó el congresista.

Espaillat dijo que a través del Congreso estadounidense ha propuesto que cuando se den esas alertas, primero se entregue un informe formal de cómo el Departamento de Estado determina los hechos, de dónde viene la evidencia y de dónde provienen los datos para sustanciar la alerta.

"Me parece que es un grave error del Departamento de Estado. No estoy diciendo que cuando haya un problema en un país y que este se pueda detectar, que el Departamento de Estado no debería señalarlo. Pero me parece que no hay información de dónde ellos sacan estas opiniones, al igual que la alerta (de no viaje a RD por racismo) ... Yo no entiendo de dónde vienen estas opiniones", detalló Espaillat.

"Yo creo que el informe es extravagantemente excesivo y agresivo y carece, en mi opinión, de la verdad. Me parece que no hay información de dónde ellos sacan estas opiniones, igual que la alerta, y de hecho, en el proceso de apropiación ahora, pedimos que nos den un informe formal de cómo ellos determinan esta alerta, de dónde viene la evidencia, de dónde vienen los datos para sustanciar la alerta. Lo mismo yo puedo decir del reporte. Yo no entiendo de dónde vienen estas opiniones. " Adriano Espaillat Congresista de Estados Unidos “

Señaló que estos son informes que se trabajan todos los años, tanto en administraciones demócratas como republicanas, y reconoció que, aunque informes pasados han sido igual de duros, se han concentrado más en la seguridad ciudadana o en el narcotráfico.

"Siempre mencionan el tema de derechos humanos y lo mencionan de una manera en la que nunca reconocen como un avance que se haya hecho, creo que los reportes deben decir lo bueno y lo malo", indicó el congresista.

Positivo con llegada de embajador de EE.UU.

Al ser cuestionado sobre los avances en la nominación del embajador de Estados Unidos en República Dominicana, Juan Carlos Iturregui, anunciado por el gobierno de Biden a finales del 2023, Espaillat entiende que el proceso no tomará mucho tiempo, indicando que la Cámara de Representantes no tiene ninguna facultad en torno a la nominación de embajadores, debido a que dicho proceso está dentro de los parámetros del Senado.

"Yo quiero primero destacar que Patricia Aguilera, la actual encargada de Negocios, en mi opinión, está haciendo un gran trabajo. Y él fue nominado ya ((Juan Carlos Iturregui), y realmente el proceso de vetting (veto), que es como la revisión de sus antepasados, de su currículum, de todo eso, no es grave", dijo Espaillat.

La embajada de EE.UU. en RD se ha mantenido sin representante diplomático oficial desde la salida de Robin Bernstein en el 2020, bajo la administración de Donald Trump.

Partida de Haití corresponde a US$100 millones

El pasado domingo, Espaillat anunció la aprobación de $9.8 mil millones de dólares de ayuda humanitaria para Israel, Ucrania y Haití, países que actualmente están enfrentando una inseguridad alimentaria, además de una profunda crisis política.

De esta partida, US$61 millones serán entregados a Ucrania, otra tajada le corresponde a Israel (28 millones) y otros 100 millones corresponden a Haití. Estos serán entregados a la USAID, quien se encargará de administrar los fondos y entregar la ayuda al pueblo haitiano.

"Aparte de eso, en octubre del 2023, el Departamento de Estado se comprometió con 300 millones para Haití, y eso es una porción de lo que otros países dan, de lo que la comunidad internacional se ha comprometido a aportar para el Ejército de Kenia. Ya de esos 300 millones, 100 se fueron a asignar para el entrenamiento de las tropas de Kenia. Hay una segunda tajada de 40 millones que la bancada republicana, el Comité de Relaciones Exteriores y la Cámara de Representantes, la tiene frenada y se está peleando para que ellos den el voto verde, para que ese dinero les llegue a ellos lo más rápido posible", destacó el congresista.

Espaillat indicó que además de la aprobación de estos 100 millones, se han asignado otros 15 millones de dólares, en una iniciativa de su oficina, para construir un hospital de maternidad en Haití. Aseguró que también se encuentra trabajando para la apertura de un programa que ofrezca beneficios y subsidios a la inversión de compañías en Haití para la creación de empleos.

