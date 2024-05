Condenan al fundador de Binance a cuatro meses de cárcel en EE.UU. por blanqueo de dinero

Un juez de Estados Unidos condenó este martes al fundador y exdirectivo de la plataforma de criptomonedas Binance, Changpeng Zhao, a cuatro meses de cárcel tras un acuerdo con las autoridades para resolver acusaciones de blanqueo de dinero en la empresa.

Zhao, de nacionalidad canadiense, se declaró culpable el pasado noviembre de incumplir las normativas de EE.UU. contra el blanqueo de dinero, renunció al cargo de consejero delegado y asumió una multa de 50 millones de dólares como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia.

En la vista para sentencia en un tribunal federal de Seattle, el juez Richard Jones reprendió al 'criptogurú' por no respetar las regulaciones, pero argumentó que este había reconocido su responsabilidad para imponerle una pena corta frente a los 3 años que reclamaba la Fiscalía, según The New York Times.

Binance acordó en noviembre pagar multas y restituciones por valor de 4,300 millones de dólares y apartar a Zhao, castigado con la multa de 50 millones, para resolver acusaciones de que incumplió las normativas contra el blanqueo de dinero, entre otras, y poder seguir operando en el país.

Según los fiscales, Zhao solía decir a sus empleados que era "mejor pedir perdón que permiso" y se jactó de que si Binance hubiera cumplido la legislación no habría podido crecer explosivamente, recoge el Times.

"Lo siento. Fracasé en la implementación de un programa antiblanqueo adecuado. Ahora me doy cuenta de la seriedad del error", dijo hoy ante el juez y acompañado en la sala por varios de sus familiares, según medios locales.

Zhao, de 47 años y una de las figuras más influyentes del mundo de las criptomonedas, tiene prohibido involucrarse de cualquier manera con Binance durante variosaños, pero sigue siendo propietario mayoritario de la empresa.

El fundador de Binance jugó un papel importante en la caída de la plataforma FTX en noviembre de 2022 al expresar en las redes sociales sus dudas sobre la solvencia de esa entidad, que acabó hundida y con un agujero multimillonario después de que sus clientes corrieran a por su dinero.

El cofundador y directivo de FTX, Sam Bankman-Fried, que fue una joven promesa del sector, fue condenado hace un mes a 25 años de prisión y unos 11,000 millones de multa tras un juicio en el que fue declarado culpable de orquestar una trama fraudulenta y de desfalco en la empresa.