Ocho diarios de EE. UU. demandan a OpenAI y Microsoft por derechos de autor

Ocho diarios estadounidenses demandaron a OpenAI, creadora de ChatGPT, y a Microsoft, acusando a esas empresas tecnológicas de haber "sustraído millones" de artículos periodísticos protegidos por derechos de autor sin autorización y sin pagar, para entrenar a sus chatbots de inteligencia artificial.

El New York Daily News, el Chicago Tribune, el Denver Post y otros diarios presentaron la demanda el martes en un tribunal federal de Nueva York.

"Hemos gastado miles de millones de dólares recabando información y comunicando noticias en nuestras publicaciones, y no podemos permitir que OpenAI y Microsoft amplíen el libro de estrategias de las grandes empresas tecnológicas para robar nuestro trabajo e incrementar su propio negocio a expensas de nosotros", se lee en una declaración escrita por Frank Pine, director ejecutivo de MediaNews Group y Tribune Publishing.

Los otros diarios que participan en la demanda son el Mercury News, el Orange County Register y el St. Paul Pioneer-Press, pertenecientes a MediaNews Group, y el Orlando Sentinel y el South Florida Sun Sentinel, de Tribune Publishing. Todos son propiedad de Alden Global Capital.

Microsoft declinó el martes hacer comentarios. OpenAI dijo en un comunicado que cuida de apoyar a las organizaciones noticiosas.

"Si bien no conocíamos las preocupaciones de Alden Global Capital, participamos activamente en asociaciones y conversaciones constructivas con muchas organizaciones de noticias de todo el mundo para explorar oportunidades, analizar cualquier preocupación y dar soluciones", dice el comunicado.

Esta es la más reciente demanda contra OpenAI y Microsoft en el tribunal federal de Manhattan, donde las empresas ya enfrentan una serie de demandas de derechos de autor presentadas por el New York Times, otros medios y autores exitosos como John Grisham, Jodi Picoult y George R.R. Martin. Las empresas también enfrentan otro conjunto de demandas en el tribunal federal de San Francisco.

Las empresas tecnológicas han alegado que la toma de grandes cantidades de contenido de internet accesible públicamente para entrenar a sus sistemas de IA está protegida por la doctrina de "uso justo" de la ley estadounidense de derechos de autor. En algunos casos, han evitado posibles desafíos legales pagando a las organizaciones por ese contenido.

El año pasado, The Associated Press acordó una sociedad con OpenAI, en la que la empresa tecnológica pagaría una suma no revelada por una licencia para acceder al archivo de notas informativas de AP. OpenAI también ha establecido acuerdos de licencia con otras empresas de medios, entre ellas, gigantes de la industria periodística como Axel Springer de Alemania y Prisa Media de España, el diario francés Le Monde y, más recientemente, el Financial Times, con sede en Londres.