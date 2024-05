Arrestan en Texas a tres sospechosos por el asesinato del hijo de Alfredo Pacheco

Un padre y sus dos hijos han sido arrestados como presuntos autores del asesinato el mes pasado en Houston (Texas) de Luis Alfredo Pacheco Rojas, uno de los hijos de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados de República Dominicana, informaron este martes las autoridades.



Los tres sospechosos, Hernán Torres, de 50 años, y sus hijos Hernán Torres Jr., de 25 años, y Hernando Torres, de 19 años, son acusados del homicidio de Pacheco Rojas, de 34 años, ocurrido el pasado 1 de abril.



Según las investigaciones, Pacheco y otros tres hombres se encontraban en una estación de gasolina en una camioneta cuando tres hombres se bajaron de dos vehículos y dispararon contra el grupo, tras lo cual los tiradores huyeron en sus vehículos.

Cuando los agentes del Departamento de Policía de Houston llegaron al lugar encontraron a dos hombres baleados, uno de los cuales era Pacheco Rojas, quien fue declarado muerto en el lugar.



La segunda persona, un joven de 29 años que no fue identificado, fue trasladado al hospital en estado crítico, según informó la televisora ABC13.



La Policía de Houston arrestó este lunes a los hijos de Torres, de 25 y 19 años.



El padre, Hernán Torres, se encuentra detenido en Filadelfia (Pensilvania) por cargos no relacionados y se espera que sea extraditado a Texas.



Las autoridades no han explicado los posibles motivos del tiroteo.