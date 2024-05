Biden promete combatir el "feroz" auge del antisemitismo

El presidente Joe Biden condenó el martes "el feroz aumento del antisemitismo en Estados Unidos y el mundo", en una ceremonia para recordar a las víctimas del Holocausto, en momentos en que el ataque de Hamás contra Israel y la controversia sobre la guerra en Gaza han provocado una retórica de violencia y odio contra los judíos.

"Estamos en riesgo de que la gente no sepa la verdad", expresó Biden en referencia a los horrores del Holocausto, en que unos 6 millones de judíos fueron asesinados por la Alemania nazi y sus aliados. "Este odio sigue profundamente en los corazones de demasiada gente en el mundo".

Las declaraciones de Biden en el Capitolio se produjeron mientras las protestas propalestinas, en algunas de las cuales se han oído consignas antisemitas y amenazas contra estudiantes judíos y partidarios de Israel, sacuden los campus universitarios de todo el país. También se producen en un momento en el que el presidente demócrata lucha por equilibrar su apoyo a Israel tras el ataque del 7 de octubre perpetrado por Hamás — el día más mortífero para los judíos del mundo desde el Holocausto — con sus esfuerzos de proteger las vidas de civiles en Gaza.

Biden dijo que el 7 de octubre, Hamás "trajo a la vida" ese odio con el asesinato de más de 1,200 israelíes, en su mayoría civiles.

"No 75 años después, sino solo siete meses y medio después, y las personas ya están olvidando, ya están olvidando que Hamás desató este terror, que fue Hamás quien trató brutalmente a los israelíes, que fue Hamás quien secuestró y aún mantiene en su poder a muchos rehenes", dijo Biden. "Yo no he olvidado, y ustedes tampoco. Y no olvidaremos".

Biden evitó mencionar la próxima elección presidencial en su discurso. Sin embargo, este se produce en medio de las críticas que el expresidente Donald Trump ha expresado en su contra por no hacer más para combatir el antisemitismo, al tiempo que ha pasado por alto sus propios antecedentes de retórica que conjura el lenguaje de la Alemania nazi y se apoya en estereotipos de los judíos en la política.

En el evento en el Capitolio, organizado por el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos, también hubo comentarios del presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson y del líder demócrata de la Cámara Hakeem Jeffries. Sobrevivientes del Holocausto, jóvenes locales y funcionarios electos participaron en la ceremonia de recordación, que incluyó la recitación de las oraciones judías por los fallecidos.