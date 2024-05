EE.UU. dice que no autorizó el viaje a Rusia del soldado detenido en Vladivostok

El Ejército estadounidense informó este martes de que no autorizó el viaje a Rusia de su soldado detenido la semana pasada en Vladivostok y apuntó que no hay pruebas de que tuviera intención de quedarse en ese país.

La portavoz del Ejército, Cynthia O. Smith, apuntó en una declaración escrita que Gordon C. Black no solicitó autorización oficial y que el Departamento de Defensa no autorizó su viaje a China y Rusia. Actualmente los viajes oficiales y de vacaciones están restringidos.

El militar fue arrestado el pasado 2 de mayo por robo de una propiedad personal, un cargo del que no se han ofrecido más detalles, y permanece detenido desde entonces.

La embajada estadounidense en Moscú y el Ejército notificaron su arresto a su familia poco después de que funcionarios rusos se lo comunicaran.

Black estaba asignado en Corea del Sur y el pasado 10 de abril firmó el permiso para cambiar de base con destino a la de Fort Cavazos, en Texas.

En lugar de regresar a Estados Unidos, y por motivos personales, según la portavoz del Ejército, voló desde Incheon (Corea del Sur) hasta Vladivostok pasando por China.

En el pasado estuvo destinado en Irak de octubre de 2009 a septiembre de 2010 y en Afganistán desde junio de 2013 a marzo de 2014.

La noticia de su arresto fue adelantada por medios estadounidenses este lunes.

El presidente del Comité de Exteriores de la Cámara Baja estadounidense, el republicano Michael McCaul, invitó a ver lo sucedido como una "advertencia" sobre la manera de actuar del mandatario ruso, Vladímir Putin.

"Tiene un largo historial de retención de estadounidenses como rehenes. Una advertencia para todos los estadounidenses: tal y como ha dicho el Departamento de Estado, no es seguro viajar a Rusia", dijo en X.