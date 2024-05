Estudiantes de la capital de EE.UU. vuelven a colocar acampada propalestina tras desalojo

Decenas de manifestantes propalestinos regresaron este jueves por la noche a la Universidad George Washington (Washington DC) y montaron nuevas tiendas de campaña después de que ayer las manifestaciones en este campus acarrearan su desalojo y el arresto de 33 participantes.

En las horas previas, el grupo de jóvenes propalestinos se había detenido frente a la residencia del rector de esta institución con pancartas que rezaban "no nos vamos" y cantando el habitual "Palestina libre, libre".



En el campus se han encontrado con decenas de agentes de policía a los que han hecho frente de pie para proteger el campamento, generando momentos de tensión con empujones entre los agentes y los manifestantes por controlar la zona.



Sin embargo, más allá de eso, la protesta se mantiene pacífica después de la jornada de detenciones y los manifestantes incluso han dejado escenas de baile y algarabía.

Durante este jueves, las autoridades se habían desplegado en la zona y habían instalado altas vallas alrededor del patio principal del campus, donde una bandera de Estados Unidos custodiaba el lugar y una gran lona tapaba la estatua de George Washington para no ser vandalizada.



El campamento, que había estado en el lugar durante 13 días, fue despejado el miércoles por la mañana temprano por agentes que aplicaron gas pimienta y arrestaron a 33 manifestantes -con edades comprendidas entre los 18 y los 33 años- porque, según la policía, se negaron a desalojar después de seis advertencias.



Casi tres semanas después de un movimiento propalestino iniciado en la Universidad de Columbia (Nueva York), las protestas continúan en centros de estudios superiores de Estados Unidos, y también de Europa, pidiendo el alto el fuego en Gaza y que las instituciones en las que estudian dejen de invertir en compañías israelíes.



Estas protestas estudiantiles en Estados Unidos habían dejado más de 2.500 detenciones en medio centenar de facultades en todo el país solo hasta el miércoles, de acuerdo con The New York Times.