Trump contra los judíos pro Biden: "Si eres judío y le votas, te digo que te avergüences"

El expresidente Donald Trump (2017-2021) criticó este jueves a judíos estadounidenses votantes del Partido Demócrata después de que la Administración de Joe Biden confirmara ayer que retendrá el envío de armamento a Israel mientras estudia cómo procede en el enclave palestino de Rafah.

"Si sois judíos, no votéis a Biden. Estáis haciendo mucho daño a vuestro país. (Biden) Ahora está totalmente del otro bando. Ha abandonado Israel. Si eres judío y le votas, te digo que te avergüences", afirmó Trump en una entrevista con la cadena Spectrum News 1.



Además, aseguró que él no habría tomado la decisión de Biden y habló de "lealtad".



"Yo no haría lo que hizo Biden. Acaba de abandonar a Israel. Nunca he visto nada igual. Tienen que hacerlo (atacar Rafah)... Fueron atacados con saña el 7 de octubre. Tuvieron escenas que nadie ha visto jamás", expresó cuando le preguntaron si aclararía al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que la escalada de agresiones en la Franja de Gaza tiene un límite.

El exmandatario ya había cargado en repetidas ocasiones a los judíos estadounidenses que votan a candidatos demócratas, tanto antes como después del inicio de la guerra entre Israel y Hamás. De hecho, en 2019, dijo que los demócratas judíos eran "muy desleales con Israel".



También ha incidido asiduamente en que este conflicto nunca se habría desatado si él siguiera en la Casa Blanca debido a sus supuestas habilidades diplomáticas con líderes de potencias en la región de Oriente Medio.



De acuerdo a la CNN, el bloqueo de armamento estadounidense a Israel consistiría en un 3,500 bombas: 1,800 de 2,000 libras (907 kilos) de peso y 1,700 bombas de 500 libras (226 kilos). Estados Unidos estaría sobre todo preocupado por el uso que Israel haga de las más pesadas en zonas densamente habitadas de Rafah.



Desde el 7 de octubre, el Gobierno de Biden ha aprobado más de un centenar de operaciones de venta de armamento a Israel sin la aprobación del Congreso, según el diario The Washington Post



De ellas, solo ha hecho públicas dos: 14,000 proyectiles para tanques por valor de 106.5 millones de dólares y proyectiles de artilleria tipo 155 mm por valor de 147.5 millones. Además, estaba pendiente la transferencia aprobada por el Congreso de las bombas de 2,000 y 500 libras, así como de 25 aviones de combate F-35A.