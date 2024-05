Biden y Trump acuerdan dos debates presidenciales, en junio y en septiembre

El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump acordaron el miércoles celebrar dos debates de campaña, el primero el 27 de junio organizado por CNN y el segundo el 10 de septiembre organizado por ABC, preparando el escenario para el primer enfrentamiento presidencial en solo semanas.

El rápido acuerdo sobre el calendario de reuniones se produjo tras el anuncio del demócrata de que no participará en los debates presidenciales de otoño patrocinados por la comisión no partidista que los ha organizado durante más de tres décadas. En cambio, la campaña de Biden propuso que los medios de comunicación organizaran directamente los debates con los presuntos candidatos demócratas y republicanos. Trump, en una publicación en su sitio Truth Social, dijo que estaba "listo y dispuesto a debatir" con Biden.

Horas más tarde, Biden dijo que aceptó una invitación de CNN y agregó: "Te toca a ti, Donald". Trump dijo en Truth Social que estaría allí, y agregó: "Preparémonos para Rumble!!" Y poco después, acordaron el segundo debate en ABC.

"Trump dice que organizará su propio transporte", escribió Biden en X. "Yo también llevaré mi avión. Planeo conservarlo por otros cuatro años".

La rapidez con la que se dieron los enfrentamientos refleja cómo cada uno de los dos candidatos profundamente impopulares cree que puede superar a su oponente en un enfrentamiento cara a cara. El primer debate se desarrollará en medio de un calendario político ajetreado e inestable, tras la esperada conclusión del juicio de Trump por dinero del silencio en Nueva York, los viajes al extranjero de Biden a Francia e Italia, el final del mandato de la Corte Suprema y el esperado inicio de dos juicios penales para el hijo del presidente, Hunter Biden.

CNN dijo que su debate se llevaría a cabo en sus estudios de Atlanta y que "no habrá público presente". Dijo que los moderadores y otros detalles se anunciarían más adelante. Los desacuerdos sobre los moderadores y las reglas de los debates fueron algunas de las preguntas que impulsaron la formación de la Comisión de Debates Presidenciales en 1987.

Las dos campañas y las cadenas de televisión habían sostenido semanas de conversaciones informales sobre las formas de eludir el control de la comisión sobre los debates presidenciales, debido a años de quejas y desaires percibidos, según dos personas familiarizadas con el asunto.

La campaña de Biden había propuesto excluir directamente de los debates a candidatos de terceros partidos, como Robert F. Kennedy Jr. Según las reglas de la comisión de debates, Kennedy u otros candidatos de terceros partidos podrían calificar si obtuvieron acceso a la boleta electoral suficiente para reclamar 270 votos electorales y obtuvieron un 15% o más en una selección de encuestas nacionales.

Kennedy acusó a Biden y Trump de "confabularse para encerrar a Estados Unidos en un enfrentamiento cara a cara que el 70% dice que no quiere".

"Están tratando de excluirme de su debate porque tienen miedo de que gane", dijo Kennedy. "Mantener a los candidatos viables fuera del escenario del debate socava la democracia".

CNN mantuvo abierta la puerta a la participación de Kennedy si él o cualquier otro candidato cumplía con los requisitos de votación y acceso a la boleta similares a los de la comisión.

Tan recientemente como el miércoles por la mañana, Trump expresó su deseo de tener una gran audiencia en vivo para sus debates con Biden.

"Recomendaría encarecidamente más de dos debates y, por motivos de emoción, un lugar muy grande, aunque Biden supuestamente le teme a las multitudes, eso es solo porque no las entiende", dijo Trump. "Solo dime cuándo, estaré allí".

Trump ha estado presionando para que se celebren más debates y debates más tempranos, argumentando que los votantes deberían poder ver a los dos hombres enfrentarse mucho antes de que comience la votación anticipada en septiembre. Ha dicho en repetidas ocasiones que debatirá con Biden "en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier lugar", e incluso ha propuesto que los dos hombres se enfrenten fuera del juzgado de Manhattan donde actualmente está siendo juzgado penalmente en un caso de dinero por silencio. También se ha burlado de Biden con un atril vacío en algunos de sus mítines.

La campaña de Trump desafió el miércoles a la campaña de Biden a acordar al menos otros dos debates entre los dos candidatos, además de las fechas de junio y septiembre. La campaña de Biden no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La campaña de Biden ha guardado rencor durante mucho tiempo contra la comisión no partidista por no aplicar de manera uniforme sus reglas durante los enfrentamientos entre Biden y Trump de 2020, sobre todo cuando no hizo cumplir sus reglas de pruebas de COVID-19 a Trump y su séquito.

La jefa de campaña de Biden, Jen O'Malley Dillon, envió el miércoles una carta a la Comisión de Debates Presidenciales para decir que la campaña de Biden se opuso a las fechas de otoño seleccionadas por la comisión, que se producen después de que algunos estadounidenses comiencen a votar, repitiendo una queja también expresada por la campaña de Trump. También expresó su frustración por las violaciones de las reglas y la insistencia de la comisión en celebrar los debates ante una audiencia en vivo.

"Los debates deben llevarse a cabo en beneficio de los votantes estadounidenses, viéndolos por televisión y en casa, no como entretenimiento para una audiencia en persona con partidarios y donantes estridentes o disruptivos", dijo. "Al igual que en el caso de los debates televisados originales en 1960, un estudio de televisión con solo los candidatos y los moderadores es una forma mejor y más rentable de proceder: centrado únicamente en los intereses de los votantes".

También se perdió poco amor por la comisión por parte de Trump, quien se opuso a cuestiones técnicas en su primer debate con la demócrata Hillary Clinton en 2016 y se molestó después de que se cancelara un debate con Biden en 2020 después de que el republicano se contagiara de COVID-19. El Comité Nacional Republicano ya había prometido no trabajar con la comisión en las contiendas de 2024.

La campaña de Trump emitió un comunicado el 1 de mayo en el que se oponía a los debates programados por la comisión, diciendo que el calendario "comienza DESPUÉS de la votación anticipada" y que "esto es inaceptable" porque los votantes merecen escuchar a los candidatos antes de que se emitan los votos.

La comisión dijo en un comunicado el miércoles que "el público estadounidense merece debates sustantivos de los principales candidatos a presidente y vicepresidente", y agregó que su misión es "garantizar que dichos debates se lleven a cabo de manera confiable y lleguen a la audiencia más amplia de televisión, radio y streaming".

La campaña de Biden también propuso que los debates Biden-Trump de este año sean organizados por "cualquier organización de transmisión que haya organizado un debate de las primarias republicanas en 2016 en el que participó Donald Trump, y un debate de las primarias demócratas en 2020 en el que participó el presidente Biden, por lo que ninguna de las campañas puede afirmar que la organización patrocinadora es obviamente inaceptable: si ambos candidatos han debatido previamente en sus ondas, entonces ninguno de los dos podía oponerse a tal lugar".

Esos criterios eliminarían a Fox News, que no organizó un debate de primarias demócratas en 2020, y potencialmente a NBC News, que no organizó uno republicano en 2016, aunque sus filiales corporativas CNBC y Telmundo fueron coanfitrionas de un debate cada una ese año.

Al preparar los debates, tanto Biden como Trump intercambiaron críticas en las redes sociales, cada uno reclamando la victoria la última vez que se enfrentaron en 2020.

"Donald Trump perdió dos debates contra mí en 2020, desde entonces, no se ha presentado a un debate", dijo Biden en una publicación en X, el sitio antes conocido como Twitter. Ahora está actuando como si quisiera debatir conmigo de nuevo. Bueno, alegra mi día, amigo".

Trump, por su parte, dijo que Biden era el "PEOR debatiente al que me he enfrentado: ¡no puede juntar dos oraciones!".