JCE informa sobre el traslado administrativo de recintos electorales en New York y Providence

La Junta Central Electoral (JCE) informó este sábado, el traslado administrativo de recintos electorales ubicados en New York y Providence, destinados a la diáspora dominicana residente en Estados Unidos.

El órgano electoral anunció los cambios a través de su cuenta en la red social X.

En este sentido, el colegio electoral ubicado en Coram Elementary School, ubicado en la 61 Coram Mount Sinai RD, Coram NY 11727, fue trasladado a Tainos Cafe Lounge con dirección en 24 middle country RD Coram NY 11727.

Asimismo, el recinto Eugenio María De Hostos cuya ubicación es 5 Morris ST, Yonkers NY 10705 fue movido hacia Ywca Yonkers, en 87 s Broadway, Yonkers, Nueva York, NY 10701.

De igual forma, el colegio La Kappa V.S. MS localizado en 821 Bay 25th Street Far Rock Way, NY 11691, recinto 0877-0878 fue trasladado a P.S/M.S. 43 Q The school by the sea con dirección en 160 beach 29th ST. Far Rockway NY 11691.

Con más de 800 mil electores habilitados para ejercer su derecho al voto, el padrón de la Junta Central Electoral (JCE) para el voto de los dominicanos en el exterior es el segundo más grande, siendo superado solo por la provincia Santo Domingo, que acumula más de un millón de votantes.

