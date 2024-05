Juicio a Donald Trump entra en fase final, Cohen admite robo a compañía de Trump

El juicio a Donald Trump por alterar registros contables para esconder el pago a una exactriz porno entró este lunes en su última fase, con la conclusión del interrogatorio de un testigo clave por parte de la defensa y los alegatos finales previstos para la semana próxima.

Este lunes, el abogado de Trump, Todd Blanche, terminó su interrogatorio a Michael Cohen, el exabogado personal de Trump, que duró tres días.

Presionado por el abogado Blanche, Cohen admitió que se hizo con dinero que debía ser parte de un reembolso de 50,000 dólares a una compañía tecnológica. Cohen admitió que le dio a la compañía solo 20,000 dólares.

"Así que usted le robó a la Organización Trump", dijo Blanche.

"Sí, señor", respondió Cohen, añadiendo que nunca le reembolsó a la compañía de Trump. Cohen nunca ha sido acusado penalmente de robarle a la compañía.

Alrededor de las 3:20 de la tarde, el abogado Roberto Costello fue llamado a testificar.

Costello, testificó que Cohen se lamentó con él: "No entiendo por qué están tratando de meterme en la cárcel" por acuerdos de confidencialidad, y reveló que había arreglado uno con Daniels.

Pero, según Costello, Cohen le dijo que Trump "no sabía nada" sobre el dinero por silencio pagado a la actriz porno.

"Michael Cohen dijo en numerosas ocasiones que el presidente Trump no sabía nada sobre esos pagos, que lo hizo por su cuenta, y lo repitió en numerosas ocasiones", testificó Costello.

El abogado Bove trató de llegar a una de las principales razones por las que dijo que llamó a Costello al estrado: refutar cualquier sugerencia de los fiscales de que Costello era parte de un esfuerzo por torcer el brazo a Cohen para que se mantuviera leal a Trump.

– Señor Costello, ¿alguna vez presionó a Michael para que hiciera algo? —preguntó Bove.

"No", testificó Costello. Dijo que consideraba a Cohen un cliente y que solo tenía en mente sus intereses, no los de Trump, durante sus interacciones.

Con los miembros del jurado y Costello excusados, la defensa de Trump está pidiendo a la corte que desestime el caso

La defensa está pidiendo al juez Merchan una orden que desestime el caso de inmediato. El abogado de Trump, Todd Blanche, argumentó: "No hay absolutamente ninguna evidencia de que las presentaciones fueran falsas. Los registros comerciales no eran falsos. No hay duda de que el Sr. Cohen brindó servicios legales para el presidente Trump en 2017".

Blanche argumentó que los fiscales no han podido probar su caso y que no hay evidencia de registros comerciales falsificados o una intención de defraudar.

Blanche subrayó que Trump estaba en la Casa Blanca mientras Cohen recibía el pago, muy lejos de las oficinas de la Organización Trump donde se procesaban las facturas y los cheques de Cohen. Trump firmó los cheques en la Casa Blanca, pero lo hizo porque Cohen estaba prestando servicios legales legítimos para él como su abogado personal, argumentó Blanche.