Comunicadores realizarán tercer encuentro en Nueva York

La Gran Manzana será el epicentro de la celebración y el reconocimiento a la labor periodística de profesionales en varias áreas de la comunicación. El encuentro que en entregas anteriores era solo de comunicadoras, ahora incluye a comunicadores, y tiene como objetivo principal crear alianzas, fomentar el networking y reconocer la trayectoria de algunos periodistas que se han destacado en el área de televisión, radio, medios digitales, foto reporteros, productores, prensa escrita y literatura.

Entre los homenajeados destacarán figuras emblemáticas de la comunicación que han dejado una huella imborrable en la televisión y la radio, cautivando a la audiencia con su profesionalismo y dedicación, cuya pasión por el periodismo ha sido un ejemplo para muchos.

Sin duda el evento organizado por la agencia ARussell Enterprises, dirigido por Ana Russell, la periodista Xiomara Taveras, Jennifer Mercedes y Angie Jerez, será muy significativo tanto para todos los invitados como para la industria periodística, por la manera amena de valorar su contribución al campo de la comunicación en la comunidad hispana en Estados Unidos.

El encuentro que rendirá homenaje y resaltará la importancia del trabajo de periodistas que han servido de referente en la comunicación en New York, cuenta con el apoyo de Salud Dominicana, Reaction Tax, AgusDei Bariatric and Plastic Surgery (Dr. José M. Flores Bretón), Ford Motor Company, Villarq Music, First Financial, José Matos ( Browm Forman), Tarima, XMagazineus, Roseclarena Collections, La Chica Deportes y Casa de Ocio.