Las redes sociales de Trump comparten un video que hace referencia al 'reich unificado'

Un video compartido este lunes en las redes sociales de Donald Trump que hace referencia a un "reich unificado" si el expresidente fuera elegido nuevamente ha levantado nuevamente la polémica sobre el republicano.

Aunque el video fue borrado de la cuenta del expresidente en Truth Social, las imágenes fueron compartidas por varios usuarios, que criticaron las menciones, al igual que la campaña del presidente Joe Biden.



La portavoz de la campaña republicana Karoline Leavitt explicó en un comunicado que el video fue creado por una cuenta ajena y compartido mientras el exmandatario se encontraba en el juicio que se desarrolla en su contra en Nueva York.



Leavitt admitió que un miembro del personal de campaña no vio la palabra ´reich´ antes de que el video fuera compartido.

La palabra en alemán "reich" se refiere a un imperio, pero es reconocida mundialmente al ser relacionada con el "Tercer Reich" de Adolfo Hitler.



Las referencias al "reich unificado" en el video no son explícitas y se leen en pequeños titulares de una página de periódico que registra un supuesto triunfo del expresidente republicano y es usado como fondo.



Sin embargo, el portavoz de la campaña Biden, James Singer, no desaprovechó la oportunidad para cargar contra la campaña republicana y dijo en un comunicado que "Donald Trump no está jugando; le está diciendo a Estados Unidos exactamente lo que pretende hacer si recupera el poder: gobernar como un dictador sobre un ´reich unificado´".



Los demócratas destacaron en una lista las declaraciones de Trump sobre Hitler del que dijo que hizo "algunas cosas buenas" y como ha elogiado a manifestantes neonazis.