Trump se dirige a sus partidarios en el mitin de El Bronx

El expresidente Donald Trump llegó al Parque Cotrona, al sur de El Bronx pasadas las 6:00 de la tarde para su mitin de campaña al que unas 20,000 personas confirmaron su asistencia, según el asesor principal de su campaña.

A pocos minutos de empezar su discurso de campaña, el republicano arremetió contra la Administración Biden alegando que el presidente "no está haciendo el trabajo para El Bronx", "no está haciendo el trabajo para Nueva York" y "no está haciendo el trabajo para Estados Unidos.

A más de 20 minutos de que el candidato presidencial por el Partido Republicano subiera al escenario, todavía se permitía el acceso de personas al parque neoyorquino, quienes corrían para encontrar un trozo de césped y un lugar para ver al expresidente.