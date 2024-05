Minuto a minuto del juicio final al expresidente estadounidense Donald Trump

10:00 a.m.mayo 28, 2024

Es de esperar que la defensa se base en el testimonio de Michael Cohen

Blanche se enfrentó al testigo clave de la fiscalía, Michael Cohen, y dijo al jurado que el ex arreglador del presidente saldría a relucir repetidamente a lo largo de su resumen.

"Me van a escuchar hablar mucho sobre Michael Cohen, y por una buena razón. No se puede condenar al presidente Trump, no se puede condenar al presidente Trump por ningún delito más allá de toda duda razonable por la palabra de Michael Cohen", dijo Blanche.

Cohen "le dijo una serie de cosas que eran mentiras, pura y simplemente", agregó el abogado.