La campaña de Biden se enfoca en la población afroamericana de los estados clave

La campaña del presidente de EE.UU., el demócrata Joe Biden, iniciará este miércoles una estrategia para captar votantes afroamericanos, que comenzará con un mitin en Filadelfia, ciudad del estado clave de Pensilvania, en el que participará el mandatario y candidato a la reelección.

A través de un comunicado, el equipo Biden-Harris informó del comienzo de una campaña que durará todo el verano y tendrá "una inversión de ocho cifras" a nivel nacional en todos los estados clave para llegar "a la columna vertebral de la coalición Biden-Harris: los votantes negros".



Estos votantes, añade el comunicado, jugaron "un papel decisivo" en la elección de Joe Biden y Kamala Harris en 2020, que el presidente demócrata ganó al republicano Donald Trump, quien también aspirará a la victoria el próximo 5 de noviembre y hoy es favorito según las encuestas.



"Ahora, estos mismos votantes serán fundamentales para derrotar la agenda racista y tóxica de Trump en las urnas otra vez", afirma el texto.

La campaña 'Black Voters for Biden-Harris' comienza con un mitin en el Girard College, una escuela de mayoría negra en Filadelfia, al que asistirán líderes afroamericanos de todo el país, entre ellos el gobernador de Maryland, Wes Moore y la vicepresidenta, Kamala Harris.



"Nuestra campaña cree que los votantes negros merecen escuchar al equipo Biden-Harris y merecen que su voto se gane, no que se dé por sentado", señala el comunicado.



Además de una campaña en medios, en los próximos meses se celebrarán numerosas actividades, principalmente en estados como Arizona, Nevada, Wisconsin o Míchigan, dirigidas a captar el voto de la población afroamericana.



Estos son los conocidos como 'estados morados' o bisagra, en los que no hay definido a priori un candidato ganador por lo estrecho del margen entre ambos y que, por lo tanto, serán claves para la victoria.