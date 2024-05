Melinda French Gates donará mil millones de dólares para apoyar la causa de las mujeres

La multimillonaria Melinda French Gates, exesposa de Bill Gates, donará mil millones de dólares de su fortuna para apoyar desde ahora y hasta finalizar 2026 a personas y organizaciones que trabajan en favor de las mujeres y sus familias en EE. UU. y el resto del mundo.

La filántropa estadounidense de 59 años lo anunció en un artículo en el New York Times y en la web de Pivotal Ventures, su organización empresarial, creada para "acelerar el paso del progreso social", a través de la cual hará las donaciones con las que pretende "igualar el partido".



"Durante demasiado tiempo, la falta de dinero ha obligado a las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres a adoptar una postura defensiva mientras los enemigos del progreso actúan a la ofensiva", señala la exesposa del cofundador de Microsoft, del que se divorció en 2021.



Alrededor de 200 millones de los 1,000 millones de dólares que piensa donar French Gates recaerán en organizaciones que luchan por los derechos reproductivos y de género en Estados Unidos, los cuales han sufrido un retroceso en los últimos años hasta el punto de que French Gates señala: "Mi nieta de 1 año puede crecer con menos derechos que yo".

"Si bien durante mucho tiempo me he concentrado en mejorar el acceso a los anticonceptivos en el extranjero, en la era posterior a Dobbs, me siento obligada a apoyar los derechos reproductivos aquí en casa", subraya Melinda French en referencia a la decisión del Tribunal Supremo de EE. UU. que anuló en 2022 el fallo que había consagrado el derecho al aborto en el país.



Otros 240 millones de dólares serán asignados a un "grupo diverso de 12 líderes globales" para distribuirlos a las organizaciones de su elección antes de finales de 2026 y otros 250 millones de dólares se entregarán a organizaciones globales centradas en la salud física y mental de las mujeres.



"Durante demasiado tiempo, la falta de dinero ha obligado a las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres a adoptar una postura defensiva mientras los enemigos del progreso actúan a la ofensiva. Quiero ayudar a igualar el partido".



French Gates, quiens se graduó en informática y economía en la Universidad Duke y, según Forbes, posee un patrimonio cercano a 11,000 millones de dólares, anunció este mes que dejará la Fundación Bill y Melinda Gates, la potencia filantrópica que fundó con su hoy ex marido hace casi 25 años.



"Hace muchos años recibí este consejo: 'Establece tu propia agenda o alguien más la establecerá por ti'. He llevado esas palabras conmigo desde entonces", escribió en el artículo publicado en el NYT.