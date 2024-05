EE. UU. y Chequia firman un memorando de cooperación contra la desinformación

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y su homólogo checo, Jan Lipavsky, firmaron este jueves en Praga un memorando de cooperación con el Global Engagement Center (GEC), un ente público norteamericano, para impulsar la lucha contra desinformación.

"Es el décimo séptimo memorando de entendimiento de este tipo que firmamos con países socios para combatir la desinformación", dijo el secretario de Estado tras la firma.



"Sabemos que un frente importante en la competencia que tenemos, la relación de confrontación que tenemos –especialmente con Rusia– es un frente de información", agregó.



Por otra parte, elogió la "muy buena cooperación" entre los dos países, sobre todo en la esfera militar, ya que ambos "valoran la defensa común".



El jefe de la diplomacia estadounidense destacó en ese contexto que Chequia esté gastando ya el 2.1 % de su Producto Interior Bruto (PIB) en defensa.



"Con su papel de liderazgo, la República Checa realmente personifica la Alianza (Atlántica) y envía una fuerte señal en Europa y más allá", aseguró Blinken, quien está en Praga para una reunión informal de ministros de Exteriores de la OTAN, que comienza hoy.



Sobre el contexto de la firma, que se produce en medio de la guerra de Ucrania, Lipavsky destacó que "se trata de un choque entre democracias y autocracias", en el que las segundas utilizan métodos cuestionables para influir en el entorno informativo.

El ministro checo recordó que los servicios de inteligencia de su país revelaron recientemente los esfuerzos de Rusia para influir sobre políticos europeos, lo que llevó a colocar el portal de noticias "The Voice of Europe" en la lista nacional y comunitaria de sancionados por su vinculación con Rusia.



Lipavsky afirmó que tanto la República Checa como Estados Unidos tienen experiencia con "ataques del Kremlin", al que se ve detrás de una guerra híbrida, en la que ataques de piratas cibernéticos se alternan con la alimentación de fuentes no fiables.



El GEC, fundado en 2016 y que depende de la Secretaría de Estado norteamericana, tiene como objetivo liderar y coordinar los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos en la esfera de la lucha contra la propaganda y la desinformación.



En un reciente informe, el GEC denunció a China, por emplear "una variedad de métodos engañosos y coercitivos en su intento de influir en el entorno informativo internacional".



"La manipulación de la información por parte de Beijing abarca el uso de propaganda, desinformación y censura", aseguró el GEC.