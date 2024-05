El juicio penal de Trump explicado en diez cuestiones

El juicio penal contra el expresidente de EE. UU. Donald Trump (2017-2021), un proceso de carácter histórico que podría terminar este jueves con el veredicto del jurado, ha estado marcado por las siguientes cuestiones:



1. ¿Qué papel tuvo el "affaire" con Stormy Daniels?

Aunque la exactriz porno acudió a declarar a la sala y abundó en detalles escabrosos, el episodio sexual con Trump en 2006 (que él siempre ha negado) no era objeto de este juicio, y por ello el proceso no decidía si esa relación tuvo lugar o no. Simplemente sirvió para cimentar su fama de mujeriego.



2. El pago irregular a Stormy de la mano de Michael Cohen



La sustancia del juicio estribaba en demostrar que Trump pidió a su otrora abogado y mano derecha Michael Cohen que pagase 130,000 dólares para que ella ocultara la relación y luego falsificara esos pagos para que no interfirieran en las elecciones de 2016.



3. El controvertido perfil de Cohen



Cohen ha pasado de ser mano derecha de Trump y un rendido admirador suyo -y, como tal, encargado de llevar a cabo tareas más o menos encubiertas- a un enemigo confeso, pero esos bandazos, más el hecho de que reconociera haber mentido en un proceso anterior, le han restado una gran credibilidad y pueden afectar a la decisión del jurado.



4. Los doce ciudadanos en quienes descansa el veredicto



Se trata de siete hombres y cinco mujeres elegidos al azar entre los ciudadanos de Nueva York, y representan una paleta bastante diversa: según los perfiles filtrados a la prensa -sin sus identidades-, hay entre ellos dos abogados, dos comerciantes, dos ingenieros, una terapeuta física, otra del habla, una maestra, un jubilado, una dependienta de una tienda de moda y un banquero.

5. ¿Debe ser condenado por los 34 cargos?



No: el jurado podría declararlo culpable de algunos y no de otros, por lo que tendrá que tomar 34 decisiones separadas. Pero todas esas decisiones deberán tomarse por unanimidad, según la regla de oro de los jurados.



6. ¿Qué probabilidad hay de que sea condenado?



Más allá de las características de este juicio en concreto, la mayoría de casos penales terminan en una condena en Estados Unidos (un 75 %), con un porcentaje algo menor en Nueva York (72 %).



7. ¿Puede declararse un juicio nulo? ¿Qué sucede entonces?



Cuando un jurado no alcanza un veredicto por consenso pese a varias sesiones de deliberación, el juez puede declarar el juicio nulo, pero eso sucede en menos del 10 % de los casos. Si así lo decidiera, la Fiscalía puede pedir un nuevo juicio, pero debe presentar nuevas pruebas.



8. ¿Irá Trump a prisión si es declarado culpable?



La sentencia del juez, que se conocerá en un plazo de semanas, podría traducirse en un periodo de libertad condicional hasta un tiempo de prisión no superior a 4 años. El diario New York Times señala que una pena de prisión menor a un año podría cumplirla en una prisión de la ciudad, y lo haría en un penal estatal si es superior.



9. Ir a la cárcel, ¿invalida a Trump como presidente?



No, pues la Constitución no dice nada sobre los antecedentes penales de un candidato. Las únicas condiciones tienen que ver con su lugar de nacimiento (EE. UU.), su edad (mínimo de 35 años) y su residencia (mínimo de 14 años en territorio estadounidense). Pero nadie ha podido responder a la pregunta de si Trump podría ejercer la presidencia desde prisión.



10. ¿Cuántos juicios le quedan todavía por pasar a Trump?



Tres: uno por interferencia electoral en Georgia (pendiente de apelación contra el fiscal), otro por los documentos clasificados guardados irregularmente en Mar-a-Lago (sin fecha) y otro por el ataque al Capitolio que depende de si el Tribunal Supremo concede la inmunidad al expresidente.