El gobernador de Puerto Rico Pierluisi pierde las primarias frente a Jenniffer González

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, perdió este domingo las primarias frente a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien será la candidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en las elecciones del próximo noviembre.

Pierluisi aceptó su derrota, reconociendo que "no lo esperaba", después de que los resultados parciales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) señalaran que González se impuso con el 56 %.

Para Pierluisi, que buscaba aspirar a un segundo mandato, supone un gran golpe, ya que esta es la primera vez que un gobernador electo pierde las primarias de su partido en Puerto Rico.



"Me duele, no lo esperaba", reconoció el gobernador en rueda de prensa tras asumir la victoria de González.



"Concedo que esta contienda la ganó la comisionada residente y felicito a Jenniffer González por haber logrado su aspiración de ser la candidata a la gobernación del PNP", dijo Pierluisi.



El gobernador le deseo "éxito" en las elecciones de noviembre y explicó que tardó en comparecer ante la prensa porque estaba pendiente del resultado del voto adelantado, que supuestamente le favorecía.



"Gracias a Dios por las bendiciones que me ha dado, por la oportunidad que me ha dado de gobernar Puerto Rico", agradeció.



En esta jornada, también celebró primarias el opositor Partido Popular Democrático (PPD), cuyo presidente Jesús Manuel Ortiz ganó y prometió trabajar por "un nuevo y mejor Puerto Rico" si es elegido gobernador el próximo noviembre.



Ortiz venció cómodamente a su rival, el senador y exsecretario de Hacienda, Juan Zaragoza, con cerca del 62 % de los votos, según los resultados parciales ofrecidos por la CEE.