Luisiana avanza en tener la castración quirúrgica como condena por delitos sexuales contra niños

La Legislatura estatal de Luisiana (EE.UU.) aprobó este lunes un proyecto de ley que permitiría a los jueces ordenar la castración quirúrgica como parte de la condena a las personas convictas por ciertos delitos sexuales.

La medida daría a los jueces la opción de sentenciar a alguien a castración quirúrgica después de ser condenado por ciertos delitos sexuales agravados, incluidos violación, incesto y abuso sexual, contra un niño menor de 13 años.

El Proyecto de Ley Senatorial 371 aprobado en mayo pasado por el Senado pasó una ronda de enmiendas y se dirige ahora al escritorio del gobernador de Luisiana, el republicano Jeff Landry, para su consideración.

Los jueces en este estado ya tienen la discreción de ordenar la castración química, que es menos invasiva, como opción de sentencia para delitos sexuales agravados. Una medida que ya fue ordenada recientemente en el caso de un hombre condenado por violar a tres menores.

El proyecto de ley para la castración quirúrgica, presentado por la senadora demócrata Regina Barrow, recibió un apoyo abrumador de los legisladores republicanos.

Barrow dijo que esos crímenes contra niños son imperdonables. "No hay excepción, no se me ocurre ninguna razón por la que alguien pueda intentar ofrecer términos para validar por qué han agredido a un niño, a un bebé", manifestó la senadora según información citada por Louisiana Radio Network.

En su paso por la Cámara Baja de Luisiana, la representante Delisha Boyd dijo que muchos de los delincuentes condenados son reincidentes y citó informes noticiosos recientes sobre un hombre de 51 años de Baton Rouge arrestado por la presunta violación de una niña de 12 años, que había sido acusado en 2007 por un cargo de violación agravada de un niño de 5 años.

Si es firmada por el gobernador Landry, la ley entraría en vigor tan pronto como el 1 de agosto.