EE. UU. defiende la propuesta de tregua en Gaza ante las críticas israelíes

Estados Unidos defendió este lunes la propuesta anunciada por el presidente, Joe Biden, para un acuerdo de tregua en la Franja de Gaza a cambio de la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás, que ha sido criticada por miembros del Gobierno del primer ministro de israelí, Benjamín Netanyahu.

El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo en una rueda de prensa que un "conflicto interminable en Gaza en busca de algún tipo de victoria total no hará que Israel sea más seguro" porque "exacerbará" las tensiones en la Cisjordania ocupada y en la frontera con el Líbano.



Según el vocero de la diplomacia estadounidense, el Ejército israelí ya ha logrado desmantelar las capacidades ofensivas de Hamás, de manera que el grupo islamista palestino no podría repetir un ataque contra Israel como el del 7 de octubre del año pasado.



Si bien admitió que Hamás sigue siendo "una amenaza" para la seguridad de Israel porque continúa lanzando cohetes contra su territorio, Miller opinó que "no se puede abordar esta situación solo con una respuesta militar, sino que se necesita una propuesta política".



Netanyahu, quien ha insistido en que quiere una "victoria total" sobre Hamás, evitó este lunes comprometerse con la propuesta de tregua y aseguró que el plan detallado el viernes pasado por Biden estaba incompleto.

Según el presidente estadounidense, Israel habría propuesto a Hamás una primera fase de un alto el fuego de seis semanas en las que las tropas se retirarían de las áreas pobladas de Gaza y varios presos palestinos serían excarcelados a cambio de la liberación de las mujeres, ancianos y heridos secuestrados.



La segunda etapa consistiría en el final permanente de las hostilidades y la liberación del resto de rehenes, mientras que la tercera y última fase se dedicaría a la reconstrucción de Gaza.



La propuesta ha despertado el rechazo de los socios de coalición ultraderechistas de Netanyahu, que lo consideran una capitulación ante Hamás.



El plan de Biden "es una oferta de derrota", dijo el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, que ha amenazado con abandonar el Ejecutivo si el primer ministro acepta la tregua.



El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, denunció además que ha ido dos veces a la oficina de Netanyahu para estudiar la propuesta y no le han dejado verla.