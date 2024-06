Junta de Florida aprueba la multimillonaria expansión de los parques de Disney en Orlando

Una junta directiva elegida por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dio luz verde este miércoles a un plan de inversión de Disney de hasta 17,000 millones de dólares para la expansión de sus parques temáticos, un indicio de distensión entre el republicano y el gigante del entretenimiento.



El Distrito de Supervisión de Turismo de Florida Central (CFTOD, en inglés), instaurado en 2023 y cuya junta cuenta con miembros elegidos por DeSantis, votó a favor del plan de desarrollo de Disney, una de las mayores inversiones en sus parques temáticos situados en el área de Orlando.



"Nos dirigimos hacia un nuevo día y creo que todos estamos muy entusiasmados con el rumbo que tomará esto", dijo el vicepresidente de la junta, Charbel Barakat, quien lamentó que no se hubiera podido llegar antes a un acuerdo como este.



Estas palabras dejan entrever las agrias disputas y batallas legales entre el republicano DeSantis y Disney, una confrontación que bajó de intensidad desde que la citada junta directiva acordó retirar su demanda contra la compañía en marzo pasado.



A cambio, Disney renunció a cierto control sobre su propiedad de 25,000 acres y abandonó su propia demanda sobre los registros públicos del distrito.



Disney todavía mantiene su apelación a una demanda federal desestimada en enero alegando que DeSantis violó los derechos de la Primera Enmienda de la compañía, pero acordó hacer una pausa por el momento.



Los planes de desarrollo en Florida, cuya votación final tendrá lugar el próximo miércoles, alcanzarán una inversión de hasta 17,000 millones de dólares entre los próximos 10 y 20 años, según una agenda publicada antes de la reunión del miércoles.



El proyecto de desarrollo, que comprende unos 17,000 acres en Walt Disney World Resort, se rige por un acuerdo de 15 años que Disney negoció con la CFTOD, según el rotativo.



Como parte del acuerdo, Disney se comprometió a garantizar que al menos la mitad del gasto del proyecto sea con empresas de Florida y a asignar al menos 10,000 millones de dólares durante 10 años a proyectos de viviendas asequibles.



El choque entre el republicano DeSantis y Disney tuvo lugar en marzo de 2022, cuando el exdirector ejecutivo de Disney, Bob Chapek, criticó una ley estatal defendida por DeSantis que prohíbe abordar cuestiones de identidad de género y orientación sexual en las escuelas de Florida, que sus oponentes denominaron 'No digas gay'.



DeSantis atacó a Disney por lo que calificó de intentos de la compañía de "adoctrinar" a los niños y reemplazó el Distrito de Mejoramiento Reedy Creek, bajo el cual Disney ha operado sus cuatro parques temáticos con autonomía desde que inició sus labores en Florida en la década de 1960.



En su lugar, el gobernador republicano creó en 2023 el CFTOD, que, no obstante, quedó limitado por un último acuerdo aprobado por la junta del extinto distrito respecto a los futuros diseños y construcciones en Walt Disney World, centro de la querella estatal.



Tras el acuerdo alcanzado en marzo pasado, el presidente de Walt Disney World, Jeff Vahle, dijo a los medios que la compañía se hallaba satisfecha de que se alcanzara un acuerdo en este frente legal.



Este acuerdo no afecta la demanda interpuesta por Disney en una corte federal de Florida, en la que la compañía alegaba que DeSantis usó su poder político como arma de represalia para castigarla por usar su derecho a la libertad de expresión.