USCIS actualiza el proceso de la visa especial para menores inmigrantes víctimas de abuso

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció este jueves que ha actualizado el proceso de la visa Especial para Inmigrantes Juveniles (SIJ), una protección para menores inmigrantes que no pueden permanecer junto a alguno de sus padres por motivos de abuso, abandono o razones similares.



Desde ahora, USCIS permitirá a los menores peticionarios de la visa SIJ que le faltan dos semanas para cumplir los 21 años presentar su petición en persona en una de sus oficinas locales.



USCIS ha habilitado citas en persona aceleradas para los menores que deban presentar documentos antes de una fecha determinada.



Los menores elegibles para SIJ deben presentar su petición antes de cumplir 21 años.



Sin embargo, muchos enfrentan desafíos para presentar a tiempo la solicitud debido a demoras en los tribunales de menores, que deben emitir determinaciones judiciales requeridas por las autoridades migratorias, explicó a EFE el abogado de inmigración Fernando Romo.



Permitir que los peticionarios de SIJ presenten sus solicitudes en persona les brindará otra forma de garantizar que USCIS reciba su petición a tiempo y los jóvenes inmigrantes no sean descalificados al cumplir 21 años, agregó el abogado.



La visa SIJ otorga un camino a la ciudadanía a los menores inmigrantes elegibles.



Para poder calificar para esta visa, los menores deben residir en EE.UU. y estar bajo custodia de un tribunal de menores o una agencia estatal, un departamento oficial o una persona designada por dicha corte.



El menor elegible no puede reunirse con ninguno de sus padres debido a situaciones de abuso, maltrato, abandono o porque representa un peligro para el menor. También califican los menores huérfanos de padres, explicó Romo.



Actualmente USCIS procesa la solicitud de SIJ en un plazo de 180 días; si es aprobada, el menor tendrá que esperar su fecha de prioridad para acceder a la residencia permanente.

