Trump asegura en una entrevista que a veces la venganza "puede estar justificada"

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump (2017-2021), que aspira volver a la Casa Blanca tras las elecciones del próximo 5 de noviembre, afirmó este jueves que "la venganza puede estar justificada", dejando la puerta abierta para perseguir a sus oponentes en un segundo mandato.

"La venganza lleva tiempo y a veces puede estar justificada, Phil, tengo que ser honesto. A veces puede ser así", dijo el exmandatario en entrevista trasmitida esta noche con el Dr. Phil McGraw, quien se dedicó a adular al aspirante republicano durante el dialogo de una hora en la web.



El presentador le dijo antes a Trump que "dicen que cuando ganes buscarás retribución y venganza contra aquellos que no te apoyan", pero también que el exmandatario "no tendría tiempo para vengarse", porque, siguió, "creo que tienes tanto que hacer que no tienes tiempo para desquitarte. Sólo tienes tiempo para hacerlo bien".

Trump, virtual candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, también comentó al presentador que "a veces la palabra venganza es una palabra muy fuerte, pero tal vez te vengas con tu éxito" y aseguró que es lo que quiere ver en un segundo mandato.



"Quiero que el país sobreviva, porque no va a sobrevivir así", indicó Trump al referirse a sus reiteradas críticas a la Administración del presidente Joe Biden, la más reciente por la orden ejecutiva que limita las solicitudes de asilo en la frontera.



Trump continúa con su campaña electoral, que lo llevó hoy a Arizona, tras finalizar el juicio en Nueva York donde fue hallado culpable la pasada semana por falsificar documentos de su empresa durante su campaña electora del 2016 para ocultar un pago a una actriz porno con la que tuvo una relación.